Juve Domo, parte la stagione delle ambizioni: "I playoff sono l’obiettivo minimo"

La preparazione è ormai alle spalle e per la Juve Domo è arrivato il momento delle partite ufficiali. Domenica 30 agosto alle 15.30 i granata saranno di scena a Ornavasso per l’andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, primo appuntamento di una stagione che nelle intenzioni della società dovrà segnare un ulteriore passo in avanti. Una settimana più tardi, domenica 6 settembre, scatterà anche il campionato di Promozione con la trasferta sul campo del Cossato.

Alla vigilia del debutto è il direttore sportivo Daniele Massoni a tracciare la rotta, partendo da un obiettivo rimasto nel mirino dopo la scorsa stagione.

Dice Massoni: "Per quello che siamo e per quello che stiamo facendo negli ultimi anni, l'obiettivo principale è identico a quello dell'anno scorso. Lo scorso anno l'abbiamo fallito: era quello di portare almeno una gara di playoff a Domodossola, per giocare davanti alla nostra gente e ai nostri tifosi. Questo è l'obiettivo minimo di quest'anno".

Ma le ambizioni della Juve Domo guardano anche oltre. "È chiaro che, per come si sta strutturando questa società, il campionato di Promozione inizia a starci stretto. Dobbiamo essere bravi a uscirne velocemente, considerando anche che tra tre anni ci sarà il centenario" aggiunge.

La società ha scelto di ripartire in larga parte dal gruppo della passata stagione, intervenendo con alcuni innesti mirati: "La squadra è rimasta all'80% uguale a quella dell'anno scorso, con alcuni innesti importanti sui giovani e due innesti di spessore come Giulio Lika e Isuf Pici. Hanno portato quella parte di “garra” che a noi è mancata negli ultimi anni".

Massoni considera poi alla stregua di nuovi acquisti anche alcuni giocatori che la Juve Domo potrà finalmente ritrovare dopo una stagione condizionata dalle assenze: "Negli acquisti calcolo anche Samuele De Ponti, che recuperiamo dopo dieci mesi, Andrea Gasparoni e Christian Beltrami, che anche loro non abbiamo mai avuto nella scorsa stagione".

Il precampionato non ha fornito soltanto indicazioni positive, come riconosce lo stesso direttore sportivo, ma la fiducia nel gruppo resta immutata. "Gli obiettivi sono abbastanza delineati, dobbiamo essere bravi a raggiungerli. Non siamo partiti benissimo in questo precampionato, però ho estrema fiducia in questo gruppo di ragazzi e nello staff tecnico e sono convinto che alla fine tutto si orienterà per il meglio" conclude.

Ora la parola passa al campo. Il primo banco di prova sarà la Coppa Italia a Ornavasso, poi l'attenzione si sposterà immediatamente sul campionato e sulla trasferta di Cossato.