Fili Liberi colora gli alberi di corso Ferraris con le creazioni all’uncinetto

L’associazione culturale Why Not di Domodossola sostiene una nuova iniziativa del gruppo Fili Liberi, guidato da Adriana Steffe, che mercoledì 2 settembre porterà le proprie creazioni sugli alberi di corso Ferraris.

Il progetto ha ottenuto il nulla osta del Comune e il pieno sostegno del sindaco Lucio Pizzi. L’obiettivo è decorare e valorizzare gli alberi attraverso colorati manufatti realizzati all’uncinetto.

Non si tratta della prima iniziativa promossa da Fili Liberi in città. In passato il gruppo ha rivestito il cedro di piazza dell’Oro e un tiglio di via Rosmini, oltre ad avere realizzato e collocato sul palazzo di piazza Rovereto la scritta all’uncinetto “Domodossola”.

L’appuntamento è fissato alle 14 nella sede dell’associazione Why Not, in via Amendola 3. Da qui i partecipanti si sposteranno in corso Ferraris per procedere con l’installazione delle decorazioni sugli alberi.

Al termine dell’allestimento, alle 18, l’iniziativa proseguirà nella sede dell’associazione con un aperitivo aperto ad amici e giornalisti. Sarà inoltre l’occasione per presentare il corso di Fili Liberi, che riprenderà giovedì 1° ottobre alle 15.30.