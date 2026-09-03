Villadossola piange Maria Cristina Mangano, insegnante e appassionata della storia e delle montagne ossolane

Villadossola, ma non solo, piange la scomparsa di Maria Cristina Mangano, spentasi all’età di 57 anni. Insegnante appassionata, instancabile e sempre pronta a mettere in campo nuove idee, ha lasciato un segno profondo nelle scuole in cui ha lavorato e, in particolare, all’Istituto Bagnolini di Villadossola, dove negli ultimi vent’anni ha insegnato Lettere.

Alla sua attività di docente ha affiancato negli anni un costante impegno nella progettazione di iniziative dedicate agli studenti e alla valorizzazione del territorio. Maria Cristina aveva saputo unire l’amore per la storia locale alla profonda conoscenza delle montagne ossolane, che frequentava in ogni stagione, trasformando spesso queste passioni in occasioni di conoscenza e approfondimento.

Grande lettrice e convinta sostenitrice dell’importanza dell’educazione alla lettura, aveva contribuito a portare all’interno dell’istituto numerosi progetti rivolti ai ragazzi. Tra le proposte più apprezzate anche “Champions Read”, iniziativa pensata per avvicinare gli studenti ai libri attraverso modalità originali e coinvolgenti.

Il suo impegno non si è limitato alla scuola. Sempre disponibile e attenta agli altri, Maria Cristina aveva dedicato tempo ed energie anche alle attività dell’oratorio San Domenico Savio, collaborando affinché potesse essere un luogo di crescita e di incontro aperto ai più giovani.

A renderla particolarmente amata erano anche il suo carattere allegro e gioioso, l’ironia e l’intelligenza, qualità che le avevano permesso di costruire nel tempo rapporti profondi e autentici. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto da parte di amiche e amici, colleghe e colleghi, ex studenti e di quanti hanno avuto modo di conoscerla.

Maria Cristina lascia il marito Stefano, il figlio Pietro, i genitori Ornella e Giuseppe, le sorelle Irene ed Elisa con le rispettive famiglie.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi, giovedì 3 settembre, alle 18.30. Il funerale si svolgerà venerdì 4 settembre alle 15 nella Chiesa di Cristo Risorto di Villadossola.

Alla famiglia di Cristina e alla nipote Letizia, nostra redattrice, giungano le più sentite condoglianze di tutta la nostra redazione.