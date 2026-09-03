Scoperti al valico di Iselle gioielli e orologi di lusso per due milioni di euro nascosti in una borsa FOTO

In continua crescita l’attività di contrasto ai traffici illeciti, condotta dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari ADM (Agenzia dogane) ai confini italo-elvetici, insistenti nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

I militari della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Iselle, nel corso di un turno di vigilanza doganale presso il valico stradale di Iselle di Trasquera hanno sottoposto a visita doganale un’automobile di lusso in ingresso dalla Svizzera. Durante l’ispezione del veicolo sono stati rinvenuti, senza preventiva dichiarazione ed occultati all’interno di una borsa, numerosi gioielli e orologi di noti marchi di lusso che sono stati consegnati ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anch’essi in servizio presso quel valico, per essere sottoposti a sequestro amministrativo per l’ipotesi di contrabbando. In seguito, i beni sequestrati sono stati scortati dalla Guardia di Finanza a Torino per essere analizzati dal Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane, dove sono stati periziati per un valore di quasi due milioni di euro. Sulla base del loro rilevante valore commerciale, i dazi e l’IVA evasi sono stati quantificati in circa 500 mila euro ed è scattata, quindi, la sanzione per contrabbando. La proprietaria dei beni, al fine di estinguere la violazione penale e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato con rata unica all’Erario tutte le somme dovute per diritti, interessi e sanzioni, ammontanti a quasi 600 mila euro.

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra ADM e Guardia di Finanza costituisce un chiaro ed efficace strumento di presidio della legalità e testimonia il costante impegno della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali nonché dei cittadini e delle imprese, come testimoniano i risultati ottenuti.