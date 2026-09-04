Prefettura VCO, mobilità volontaria per 6 nuovi posti: bando aperto ai dipendenti pubblici

Opportunità di trasferimento e inserimento lavorativo presso gli uffici governativi del Verbano-Cusio-Ossola. Il Ministero dell’Interno ha ufficialmente indetto una procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, riservata al personale già in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di immettere nuove figure nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nell’ambito della ripartizione nazionale delle posizioni, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del VCO sono stati assegnati complessivamente sei posti, suddivisi tra funzionari e assistenti: un posto per Funzionario Amministrativo e uno per Funzionario Economico-Finanziario nell’Area dei Funzionari, a cui si aggiungono due posti per Assistenti Amministrativi e due per Assistenti Economico-Finanziari nell’Area degli Assistenti.