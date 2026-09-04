 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2026, 14:08

Mergozzo, divieto temporaneo di balneazione tra il Lido 4 Pilastri e la spiaggia Quartina

L'ordinanza dopo i controlli di Arpa che hanno rilevato il superamento dei limiti per l'Escherichia coli. Previsti nuovi campionamenti prima della revoca del provvedimento

Divieto temporaneo di balneazione in un tratto del lago di Mergozzo. Il Comune ha emesso un'ordinanza che interessa la zona di Montalbano, dal Lido 4 Pilastri alla spiaggia Quartina, dopo l'esito dei controlli effettuati da Arpa Piemonte.

Il provvedimento è stato adottato giovedì 3 settembre in seguito alla comunicazione di Arpa relativa al controllo di routine svolto il 1° settembre. Le analisi hanno evidenziato il superamento dei parametri previsti dalla normativa per la presenza di Escherichia coli.

Per tutelare la salute pubblica è stato quindi disposto il divieto temporaneo di balneazione nelle acque interessate, esteso anche alle attività e agli stabilimenti che si affacciano sul tratto di lago indicato nell'ordinanza.

La situazione sarà ora sottoposta a ulteriori verifiche. Arpa Piemonte effettuerà campionamenti supplementari e il divieto resterà in vigore in attesa dei nuovi risultati e delle condizioni necessarie per la successiva revoca.

Il Comune ha inoltre disposto il posizionamento dell'ordinanza e dei cartelli con il divieto di balneazione in prossimità degli accessi al lago e delle attività interessate.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore