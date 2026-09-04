Mergozzo, divieto temporaneo di balneazione tra il Lido 4 Pilastri e la spiaggia Quartina

Divieto temporaneo di balneazione in un tratto del lago di Mergozzo. Il Comune ha emesso un'ordinanza che interessa la zona di Montalbano, dal Lido 4 Pilastri alla spiaggia Quartina, dopo l'esito dei controlli effettuati da Arpa Piemonte.

Il provvedimento è stato adottato giovedì 3 settembre in seguito alla comunicazione di Arpa relativa al controllo di routine svolto il 1° settembre. Le analisi hanno evidenziato il superamento dei parametri previsti dalla normativa per la presenza di Escherichia coli.

Per tutelare la salute pubblica è stato quindi disposto il divieto temporaneo di balneazione nelle acque interessate, esteso anche alle attività e agli stabilimenti che si affacciano sul tratto di lago indicato nell'ordinanza.

La situazione sarà ora sottoposta a ulteriori verifiche. Arpa Piemonte effettuerà campionamenti supplementari e il divieto resterà in vigore in attesa dei nuovi risultati e delle condizioni necessarie per la successiva revoca.

Il Comune ha inoltre disposto il posizionamento dell'ordinanza e dei cartelli con il divieto di balneazione in prossimità degli accessi al lago e delle attività interessate.