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Bognanco | 04 settembre 2026, 18:45

Terme, revocata la chiusura del Centro Oniro

La struttura è stata autorizzata a riaprire dopo la consegna della documentazione richiesta. La data del ritorno in attività sarà comunicata a breve

Terme, revocata la chiusura del Centro Oniro

È stato revocato il provvedimento di chiusura del Centro Oniro delle Terme di Bognanco. La decisione è arrivata dopo la consegna agli enti competenti della documentazione richiesta. La struttura è quindi nuovamente autorizzata ad accogliere il pubblico, ma la data effettiva della riapertura non è stata ancora definita.

In queste ore sono in corso i preparativi necessari per rendere nuovamente operativo il centro termale. Gli interventi comprendono il riscaldamento dell’acqua e le operazioni di pulizia e sistemazione degli ambienti. La data ufficiale della riapertura sarà comunicata non appena saranno terminati tutti i lavori di preparazione.

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Redazione

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