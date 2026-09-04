Vallese, rischio crollo per il ghiacciaio del Weisshorn

Si muove il ghiacciaio e a Randa torna la paura a Randa il villaggio vallesano di 44 abitanti nel distretto di Visp.

Si tratta del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn, una montagna situata nelle Alpi Pennine, in Vallese, che si sta muovendo creando molta preoccupazione nel villaggio, tanto che il Comune di Randa ha innalzato il livello di allerta e vietato l’accesso all’area a rischio. L’allerta è stata portata al grado 3.

Randa venne colpito 35 anni fa da una grande frana, tra le più spettacolari della storia svizzera, quando 15 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Längenfluhberg e precipitarono a valle. Successivamente, il 21 aprile, crollano altri 100.000 metri cubi circa e il 9 maggio altri 33 milioni di metri cubi di roccia precipitano a valle. Molti i danni ma per fortuna nessun ferito: la linea ferroviaria e la strada furono sepolte mentre il fiume Vispa venne bloccato per circa 1,3 chilometri, creando un lago. Una frazione del paese venne sepolta sotto le rocce.