Ceppo Morelli, ricerche in corso per un pescatore che non ha fatto rientro

Sono in corso dalla mattinata di oggi, venerdì 4 settembre, le ricerche di un uomo disperso nella zona di Ceppo Morelli, in Valle Anzasca.

L'uomo, nella giornata di ieri, aveva comunicato al fratello la propria intenzione di andare a pescare nel Rio Mondelli. Non vedendolo rientrare e non riuscendo ad avere sue notizie, questa mattina il familiare ha dato l'allarme denunciandone la scomparsa.

È stato quindi attivato il dispositivo di ricerca. Sul posto stanno operando i volontari della Stazione di Macugnaga del Soccorso Alpino, i militari del Sagf della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Considerata la conformazione particolarmente impervia dell'area, nelle operazioni sono impegnate anche squadre specializzate negli interventi in forra e droni, utilizzati per perlustrare dall'alto le zone più difficili da raggiungere.

Le ricerche sono tuttora in corso.