Al Sacro Monte Calvario il gran finale di “Musica d’Estate 2026”

Si avvia alla conclusione la rassegna concertistica “Musica d’Estate 2026”. L’appuntamento finale è in programma per sabato 5 settembre alle ore 21:00 all'interno della suggestiva cornice del Santuario della Madonna delle Grazie, presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola, in concomitanza con la festa patronale dell'oratorio.

La serata conclusiva vedrà protagonista il concerto “Il sorriso di Dio con Francesco e Chiara”, un raffinato percorso musico-recitativo che unisce letture a musiche medievali, pensato e proposto in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Sul palcoscenico si esibiranno le voci recitanti di Gian Marco Gadini e Sara Caprera insieme ai musicisti dell’ensemble “Vox Artis”, composto dal soprano Simona Cecilia Vitali, da Attilio Sottini al flauto, Davide Bortolai ai liuti e Alberto Foresti ai salteri.

L’ensemble Vox Artis raccoglie artisti di comprovata esperienza che hanno scelto di investire nella sperimentazione di nuovi linguaggi tra musica e recitazione, confrontandosi con il patrimonio culturale e della tradizione sacra. Nel corso dell'anno, in occasione dell'ottavo centenario francescano, la formazione ha già tenuto una quindicina di applauditi concerti a tema in tutta Italia.

La rassegna è stata realizzata grazie al sostegno economico dell’Istituto della Carità Padri Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del VCO – Ente filantropico, della Fondazione CRT e del Comune di Craveggia. L'iniziativa gode inoltre del patrocinio delle Città di Domodossola e di Villadossola ed è organizzata in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti (Riserva Speciale del S.M. Calvario), la Pro Loco di Domodossola e le Parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.