Legale, industriale, sanitario: tre professionisti dell'Ossola spiegano quando un errore di traduzione costa più del traduttore stesso

Nessuno pensa alla traduzione finché non va storta. È un servizio che si nota per la sua assenza, non per la sua presenza: un contratto capito male, un dosaggio scritto in modo ambiguo, una scheda tecnica che lascia margine di interpretazione. Nell'economia ossolana, dove l'export italiano ha toccato il record di 643 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 3,3%, sempre più aziende del territorio si trovano a gestire documenti in lingue diverse dall'italiano, spesso senza un ufficio legale interno che possa fare da filtro. Lo raccontano bene anche le notizie economiche del territorio , che negli ultimi mesi documentano quanto il tessuto produttivo locale si stia confrontando sempre più con mercati e clienti esteri. Abbiamo messo insieme, in forma di confronto, le prospettive di tre ambiti professionali diversi su cosa succede quando quel filtro manca.

La voce del settore legale

Nei contratti internazionali, la certificazione ISO 17100 è spesso citata come garanzia minima di qualità, ma raramente viene spiegata a chi non lavora nel settore. Come chiarisce l'approfondimento di Tomedes sullo standard ISO 17100 per la traduzione professionale , che riporta le parole di Ofer Tirosh, CEO di Tomedes, nessuno standard rende una traduzione perfetta: quello che fa è stabilire un pavimento, un insieme minimo di processi e qualifiche sotto il quale un fornitore certificato non può scendere. Il requisito di revisione, in particolare, è il punto più rilevante per chi acquista un servizio di traduzione, perché significa che ogni testo che esce da un fornitore certificato è stato controllato da qualcuno che non lo ha scritto. Un dettaglio che elimina intere categorie di errore, proprio quelle che in un contratto di fornitura verso un cliente estero possono trasformarsi in una controversia.

La voce dell'ambito industriale e manifatturiero

Per un'azienda manifatturiera ossolana che esporta componenti o macchinari, l'errore più costoso non è quasi mai quello evidente, ma quello nascosto in una scheda tecnica o in un capitolato legale collegato alla fornitura. In un campione interno di progetti legali seguiti da Tomedes, il 23% delle traduzioni iniziali presentava correzioni legali minori necessarie; con un controllo qualità e un glossario tecnico condiviso, quella percentuale è scesa al 6%. È la differenza tra un errore isolato, sistematicamente intercettato prima della consegna, e un errore che arriva al cliente e genera un problema contrattuale.

La voce dei settori più regolamentati

Non tutti i documenti aziendali sono uguali, e non tutti gli strumenti di intelligenza artificiale li gestiscono allo stesso modo. In un benchmark del 2026 di MachineTranslation.com sulla traduzione di testi legali complessi , dall'inglese al tedesco, Gemini ha raggiunto un'accuratezza del 94% su compiti di ragionamento legale complesso, superando del 12% i modelli Meta standard negli scenari a memoria lunga. È un dato che conta soprattutto nei contesti dove un errore non è solo un problema di immagine, ma può avere conseguenze legali o di sicurezza dirette: la scelta dello strumento, e la presenza o meno di una verifica umana successiva, cambia in modo sostanziale l'affidabilità del risultato. Anche senza restare nell'ambito sanitario in senso stretto, la crisi di personale nei Pronto Soccorso segnalata di recente nel Vco ricorda quanto, in ambiti dove la precisione è vitale, non ci sia spazio per l'approssimazione, un principio che vale anche per la traduzione di documenti clinici, protocolli o materiale informativo per pazienti stranieri.

Cosa hanno in comune queste tre prospettive

Legale, industriale e sanitario sono tre mondi diversi, ma la logica che emerge è la stessa: l'errore di traduzione costa di più quando nessuno lo controlla prima che arrivi a destinazione. Tomedes struttura ogni progetto attorno a questo principio, con traduttori umani specializzati per settore, affiancati da strumenti di intelligenza artificiale per la coerenza terminologica, un project manager dedicato e una garanzia di qualità di un anno su ogni documento, dal contratto alla scheda tecnica.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

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