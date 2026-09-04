A Vogogna cinema e graffiti per i giovani con “Officine Spazio Aperto”

Vogogna aderisce a “Officine Spazio Aperto”, il progetto rivolto ai giovani del territorio con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, condivisione e socialità. L’iniziativa prevede diverse attività nei prossimi mesi e i primi due appuntamenti nel comune ossolano saranno dedicati al cinema e ai graffiti.

Si comincia venerdì 4 settembre alle 20.45 al Centro del Cittadino, in via Nazionale 11, con la proiezione del film “Deadpool”. L’ingresso sarà libero e gli organizzatori invitano i partecipanti a portare un telo o un cuscino per assistere più comodamente alla proiezione.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 settembre, dalle 10 alle 18, nella frazione di Dresio, dove si terrà un laboratorio di graffiti. Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita, con prenotazione prevista attraverso il QR code indicato sulla locandina. Le due iniziative rappresentano l’avvio a Vogogna del progetto “Officine Spazio Aperto”, che proseguirà nei prossimi mesi con altre proposte rivolte ai giovani.