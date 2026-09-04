Ornavasso, la Festa del Boden cambia veste: musica, cene e la nuova “Dj Night”

Una veste rinnovata per la Festa del Boden di Ornavasso, che torna nel mese di settembre affiancando alle celebrazioni religiose un ricco calendario di appuntamenti organizzato dalla Pro loco. Musica e gastronomia restano al centro della manifestazione, con diverse novità e iniziative distribuite fino a domenica 13 settembre.

Si comincia sabato 5 settembre in piazza Bianchetti: dalle 19 saranno aperti lo stand con hamburger e patatine e il chiosco della birra, mentre dalle 21 spazio alla musica con il dj set di Veleno. È il primo assaggio della nuova formula “Dj Night”, che caratterizzerà in particolare il secondo fine settimana della festa.

Martedì 8 settembre, alle 18, tornerà invece la tradizionale sfilata degli enti per le vie del paese, con ritrovo in piazza Bianchetti e aperitivo al termine. Una delle novità riguarda la parte gastronomica, trasferita quest'anno nell'area della palestra comunale, dove sono state allestite le tensostrutture che ospiteranno cene e pranzo della festa.

Giovedì 10 settembre sarà la volta della corsa non competitiva, con un percorso di 6 chilometri e uno ridotto di 2. La partenza è prevista alle 19.30 da piazza Bianchetti, con arrivo nell'area della palestra. Nella stessa serata saranno presentate anche la prima squadra dell'Ornavasso e le formazioni del settore giovanile per la stagione 2026-2027.

Il cuore della nuova “Dj Night” sarà venerdì 11 e sabato 12 settembre. Piazza Bianchetti si trasformerà in una discoteca all'aperto con musica dall'aperitivo fino a tarda sera e sette dj: Veleno, I Bellissimi dischi di Ornavasso, Bunny, Jordan, Gallo, Ciccio e Lallo Guitar. Non mancheranno food truck e stand gastronomici gestiti da locali e associazioni del paese. Sabato sono inoltre previsti un torneo di pomino alle 14.30 al bar Station e i mercatini dalle 16.

A chiudere il programma, domenica 13 settembre, sarà anche la terza edizione del raduno di auto e moto d'epoca, organizzato dalla Pro loco insieme ad Auto Moto Storiche Valdossola. Le iscrizioni inizieranno alle 8.30 in piazza Bianchetti, prima del tour e del successivo pranzo nell'area della festa.

Per tutta la manifestazione sarà presente anche il luna park, mentre il nuovo programma punta a mantenere gli appuntamenti più tradizionali della Festa del Boden affiancandoli a una proposta musicale e gastronomica rinnovata.



