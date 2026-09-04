Anzola ricorda i partigiani caduti

Anzola d’Ossola ricorda i caduti nella lotta per la Resistenza. Domenica 6 settembre, il centro della bassa Ossola commemorerà i partigiani caduti con una cerimonia che inzierà col ritrovo alle 10,45 in piazza della chiesa, poi il corteo alla cappella del S.Crocifisso e la messa a suffragio dei caduti; quindi il corteo al cippo in piazza Martiri e la deposizione dell’omaggio floreale. L’orazione ufficiale sarà tenuta da Antonio Leone, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza ‘Pietro Fornara’.

Un ricordo che accomuna i partigiani di Anzola Antonio Badini, Alessandro Moschini e Romildo Talamini e i partigiani Giovanni Bagaini, Giuliano Ferri, Riccardo Mira D’Ercole, Aldo Leopoldo Mordenti, Ernesto Morea, Luciano Paganotto, Armando Rizzolo, Luigi Rossi, Giovanni Tosi, Giuseppe Verrua, Ferdinando Villa, il partigiano greco 'Aristotele' e quello cecoslovacco 'Jara Kral'.