A Premosello il primo Memorial Pierpaolo Schibuola: una corsa verso l’Alpe Lut per ricordare un grande atleta

Un grande atleta, maestro di sci, amante dello sport e soprattutto una persona dal carattere solare, genuino e sempre pronto alla battuta. È nel ricordo di Pierpaolo Schibuola, agente di commercio, anche per la nostra azienda in passato, e maestro di sci molto conosciuto in tutto il comprensorio del Vco e non solo, scomparso a soli 51 anni nel luglio 2022, che sabato 5 settembre si svolgerà a Premosello Chiovenda il primo Memorial Pierpaolo Schibuola, una giornata di sport organizzata per ricordare un uomo che ha lasciato un grande vuoto tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo.

A raccontare chi era Pierpaolo è il cugino Fabrizio Della, promotore dell'iniziativa. "Pierpaolo era un grande atleta e un maestro di sci. Amava molto stare con i bambini, aveva un carattere solare e sorridente, sempre una parola bella per tutti. Era una persona molto genuina e scherzosa e ha lasciato un grandissimo vuoto. I suoi amici vogliono ricordarlo così, ciao Scimmiott".

Da qui l'idea di ricordarlo proprio attraverso lo sport che tanto amava. Il Memorial, organizzato insieme a un gruppo di amici runner, al Gruppo Muratori San Giulio, in particolare con il contributo di Roberto De Regibus, e con il Consorzio dell'Alpe Lut, prenderà dunque il via domani mattina.

Si tratta di una corsa vertical competitiva con partenza da Premosello Chiovenda e arrivo all'Alpe Lut, nel Parco Nazionale della Val Grande. Il percorso si svilupperà per 4,530 chilometri, con un dislivello positivo di 560 metri.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Bolzoni, nei pressi della chiesa, dove saranno aperte anche le iscrizioni. La quota di partecipazione è di 5 euro, mentre la partenza della gara è prevista alle 10.30.

Lungo il percorso sarà allestito un punto di sollievo, all'arrivo, invece, ristoro e grigliata.

Sono previste premiazioni per i primi cinque uomini e le prime cinque donne, oltre a un riconoscimento per il primo classificato tra i residenti in paese, uomini e donne, e per il partecipante più giovane e quello più anziano.

Tutti i fondi raccolti saranno infatti destinati al Consorzio di tutela dell'Alpe Lut.