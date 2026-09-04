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Vigezzo | 04 settembre 2026, 14:03

Santa Maria Maggiore accoglie 1.400 spazzacamini da tutto il mondo

Da oggi a lunedì la 43ª edizione del raduno internazionale tra memoria, sfilate e musica. Niente fuochi d’artificio per il rischio incendi

Santa Maria Maggiore accoglie 1.400 spazzacamini da tutto il mondo

Da oggi a lunedì Santa Maria Maggiore ospita la 43ª edizione del Raduno internazionale dello spazzacamino, con oltre 1.400 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo.

La manifestazione trasforma la memoria di un antico mestiere, legato all’emigrazione e al sacrificio dei piccoli spazzacamini vigezzini, in una grande festa popolare.

Il programma prende il via oggi alle 15.00 nel parco di Villa Antonia con i filmati dedicati alla storia del raduno. Dalle 18.00 inizierà la “Notte nera”, tra aperitivo, fisarmoniche, karaoke, punti di ristoro e musica dal vivo. Alle 22.00 è previsto il concerto degli Yabadabadu.

I fuochi d’artificio sono stati cancellati a causa delle restrizioni legate al rischio incendi. Sabato la manifestazione proseguirà con la deposizione dei fiori al monumento al piccolo “rusca” di Malesco e, nel pomeriggio, con la sfilata a Druogno.

Redazione

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