Lago di Mergozzo, le analisi danno il via libera: acqua di nuovo balneabile

Le acque del lago di Mergozzo tornano balneabili. A comunicarlo nella mattinata di sabato 5 settembre è Arpa Piemonte, dopo i controlli suppletivi effettuati il 3 settembre nella zona di balneazione di Montalbano, al Lido Pilastri La Quartina.

Le nuove analisi hanno dato esito favorevole. Sia per il parametro Escherichia coli sia per gli Enterococchi intestinali sono stati rilevati valori inferiori ai limiti previsti dalla normativa.

Alla luce dei risultati, Arpa ha comunicato al Comune di Mergozzo la possibilità di procedere con la revoca del divieto di balneazione disposto con l’ordinanza numero 50 del 3 settembre.

L’amministrazione comunale ha già diffuso l’aggiornamento attraverso i propri canali, mentre per la revoca formale dell’ordinanza sarà necessario attendere lunedì.

Fino all’adozione del nuovo provvedimento il divieto resta quindi formalmente in vigore. Il dato emerso dai nuovi controlli conferma però il ritorno alla normalità dei parametri microbiologici e consente al Comune di procedere alla revoca.