Pieve Vergonte, una barriera paramassi per proteggere Via Frera

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una barriera paramassi alle spalle delle abitazioni in Via Frera a Pieve Vergonte.
Un intervento di messa in sicurezza che gode di contributo erogato dalla Regione Piemonte ''per i primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza dopo gli eccezionali eventi meteorologici tra il 15 e il 17 aprile 2025'', quando le piogge torrenziali provocarono il dissesto del versante a monte della Strada Comunale Via Frera, tra le Località Piana e Torretta.
La messa in sicurezza della zona vede un investimento di circa 100 mila euro.