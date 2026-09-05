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Ossola | 05 settembre 2026, 16:00

Pieve Vergonte, una barriera paramassi per proteggere Via Frera

Approvato il progetto esecutivo per mettere in sicurezza l'area dopo il dissesto del versante causato dalle piogge dell'aprile 2025

Pieve Vergonte, una barriera paramassi per proteggere Via Frera

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una barriera paramassi alle spalle delle abitazioni in Via Frera a Pieve Vergonte. 

Un intervento di messa in sicurezza che gode di contributo erogato dalla Regione Piemonte ''per i primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza dopo gli eccezionali eventi meteorologici tra il 15 e il 17 aprile 2025'', quando le piogge torrenziali provocarono il dissesto del versante a monte della Strada Comunale Via Frera, tra le Località Piana e Torretta. 

La messa in sicurezza della zona vede un investimento di circa 100 mila euro.

re.ba.

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