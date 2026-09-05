Asl Vco, concorso per assumere un dirigente delle professioni sanitarie

L’Asl Vco ha indetto un nuovo concorso pubblico per rafforzare l’organico dirigenziale. La selezione, per titoli ed esami, riguarda un posto a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, da assegnare alla S.O.C. Di.P.Sa.

Tra i requisiti specifici è previsto il possesso di una laurea specialistica o magistrale relativa a una delle aree interessate: Scienze infermieristiche e ostetriche, delle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche o della prevenzione. È inoltre necessario avere maturato cinque anni di servizio effettivo nella professionalità corrispondente presso enti del Servizio sanitario nazionale, nella categoria prevista dal bando o in qualifiche corrispondenti nelle pubbliche amministrazioni, oltre all’iscrizione al relativo albo professionale.

La selezione prevede tre prove: una scritta sugli argomenti relativi alla funzione da ricoprire, una pratica basata sulla soluzione di casi concreti e una prova orale, che riguarderà anche l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica indicata dall’Asl. È previsto anche un contributo di partecipazione di 10 euro.

Il bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte il 23 luglio e sulla Gazzetta Ufficiale il 25 agosto. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 24 settembre 2026.