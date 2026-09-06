ioleggoperché, iscrizioni aperte anche per gli asili nido

Sono ufficialmente aperte, per la prima volta a tutti gli asili nido d’Italia, le iscrizioni a #ioleggoperché, l'iniziativa sociale dell'Associazione Italiana Editori (Aie) a favore delle biblioteche scolastiche, giunta quest'anno all'undicesima edizione. Fino al 14 ottobre i servizi educativi per la fascia 0-3 anni potranno iscriversi sulla piattaforma www.ioleggoperche.it e, a partire dal 9 settembre, gemellarsi con un massimo di cinque librerie del territorio. Entreranno così a far parte della grande rete di #ioleggoperché e potranno partecipare alla campagna nazionale di donazione dei libri, in programma dal 7 al 15 novembre, quando famiglie e cittadini potranno acquistare nelle librerie aderenti libri da donare anche alle biblioteche dei nidi.

L’ingresso dei nidi segna una nuova fase per #ioleggoperché che, dopo dieci anni al fianco delle scuole, amplia stabilmente il proprio raggio d’azione alla primissima infanzia. L'apertura nazionale è resa possibile grazie al supporto di Fondazione Cariplo e nasce dall’esperienza maturata dal 2022 con #ioleggoperchéLab-Nidi, progetto che in quattro anni ha coinvolto fino a 350 nidi in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano Cusio Ossola (territori di riferimento della Fondazione). Il nuovo intervento si inserisce nella Sfida di Mandato Anita. L’infanzia prima di Fondazione Cariplo, dedicata al benessere e alle opportunità di crescita dei bambini da 0 a 6 anni, con particolare attenzione ai contesti di maggiore fragilità.

I servizi 0-3 anni parteciperanno alla campagna attraverso le donazioni dei cittadini e non rientreranno nel contributo degli editori, che per l’edizione 2026 resta riservato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie aderenti di Calabria, Sardegna e Molise, nell’ambito dell’azione con cui #ioleggoperché concentra quest’anno una parte del proprio intervento nei territori che hanno registrato finora minori livelli di partecipazione all’iniziativa.