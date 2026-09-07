La Fabbrica, al via la nuova stagione teatrale: nove spettacoli tra comicità, divulgazione e danza VIDEO

Presentati questa mattina, nella sala conferenze del centro culturale La Fabbrica di Villadossola, gli spettacoli in cartellone per la stagione teatrale 2026-2027. La rassegna è organizzata dal comune di Villadossola con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il sostegno della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura.

Alla conferenza erano presenti il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e la responsabile della programmazione artistica della Fondazione Piemonte dal Vivo Nadia Macis. Gli spettacoli spaziano dalla drammaturgia contemporanea alla comicità, alla divulgazione scientifica e storica per finire con la danza. Obiettivo è diffondere nel circuito, dal capoluogo al piccolo borgo, una ricca offerta multidisciplinare.

“La stagione teatrale di Villadossola è un punto di riferimento per gli amanti del teatro non solo ossolani e della provincia del Vco, abbiamo avuto anche presenze dalla Lombardia – ha detto il sindaco Bruno Toscani -. Questa è per noi una stagione teatrale importante, siccome si sviluppa nel 2026 e 2027 e l'anno prossimo festeggiamo i 30 anni del centro culturale La Fabbrica. I numeri sono molto soddisfacenti: nella scorsa stagione abbiamo aumentato gli abbonamenti e abbiamo avuto molti spettacoli sold out. Per il cartellone di quest'anno abbiamo ascoltato molto i consigli del pubblico”. Toscani ha poi ringraziato i volontari, gli sponsor e la società Music Line.

“La stagione teatrale di quest'anno – ha detto Nadia Macis – ha dei nomi di richiamo di rilievo nazionale e concede anche spazio alla divulgazione scientifica e storica. Partirà in leggerezza con Maurizio Lastrico”.

Il cartellone va da novembre ad aprile. Si inizia il 6 novembre con “Sul Lastrico” di e con Maurizio Lastrico. Il 15 novembre “Insieme” con Laura Morante, Eugenia Costantini, Fabio Marra e Sonia Palau, il 4 dicembre “Il medico dei pazzi” con Gianfelice Imparato, il 13 gennaio “Lunga vita agli alberi” con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, l’11 febbraio “Cari genitori" con Giulio Scarpati, Amanda Sandrelli, Alice Girondini, Paolo Li Volsi e Matteo Santucci, il 23 febbraio “Lo zar” con Stefano Massini, l'11 marzo “La cosa giusta” di Giacomo Ciarrapico, 10 aprile “I due gemelli veneziani” con l' interpretazione e la regia di Tullio Solenghi, e infine il 18 aprile "Body of memory” con la coreografia di Hervé Koubi.

Il costo dei biglietti resta invariato rispetto allo scorso anno ed è di 35 euro, mentre invece l'abbonamento ha subito un leggero ritocco di 20 euro e dai 200 euro è passato ai 220 euro. Per info dettagliate sui costi e sulle riduzioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del teatro. Dal 14 settembre i già abbonati potranno confermare l’abbonamento, mentre dal 20 ottobre al 6 novembre saranno in vendita nuovi abbonamenti e dal 27 ottobre saranno in vendita biglietti singoli su www.vivaticket.com e presso a biglietteria del teatro.