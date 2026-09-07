Mostra Venezia, sesta giornata: è il giorno di Strippoli, del Leone alla carriera a Burstyn e di Scamarcio

(Adnkronos) -

La sesta giornata della 83esima Mostra del Cinema di Venezia si apre con ‘L’estranea’, opera in Concorso di Paolo Strippoli con protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. L’horror segue una donna che si presenta all’improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito a lungo che ora torna a reclamare il suo prezzo. “La domanda che più di tutte mi ha guidato: quanto male possiamo compiere, scambiandolo per amore? Nel gioco di luci e ombre della vita, L’estranea abita quel punto cieco in cui il desiderio di proteggere chi amiamo può trasformarsi nel modo più feroce di perderlo”, afferma Strippoli nelle note di regia.

Dal Concorso arriva anche ‘Look Back’ di Hirokazu Koreeda. La storia segue Fujino, adolescente determinata e piena di talento, sogna di diventare una mangaka. Kyomoto, schiva e solitaria, vive quasi sempre chiusa nella sua stanza, dedicando ogni istante al disegno. Unite dalla stessa passione, le due ragazze, cresciute in una piccola città, inseguono per tredici anni il sogno di diventare autrici di manga. Tra le star attese c’è l’attrice statunitense Ellen Burstyn (‘L'esorcista’, ‘Alice non abita più qui’ e ‘Interstellar’), che oggi riceve il Leone d’oro alla carriera. La consegna del riconoscimento consegnato avviene in occasione della proiezione del cortometraggio di Maggie Gyllenhaal ‘Flesh Impact’, dedicato a Marilyn Monroe in occasione del centenario della sua nascita, in cui l’attrice offre l’ennesima, straordinaria prova delle sue non comuni doti d’interprete. Il cast del film include anche Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Sepideh Moafi.

Johnson interpreta Marilyn all’apice della sua fama, mentre Burstyn ne interpreta una versione che il mondo non ha mai avuto la possibilità di vedere. ‘Flesh Impact’ trae il suo titolo da un'espressione un tempo utilizzata per descrivere l'aura di Marilyn Monroe, come apparisse sullo schermo così reale e luminosa da dare agli spettatori la sensazione di poterla toccare. Da ‘Orizzonti’ arriva ‘I figli della scimmia’ di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La storia segue Dario, padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e attenzione, e ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l’equilibrio interiore di Dario e travolgere l’intera famiglia.