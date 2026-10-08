A Cisore la 39ª edizione della tradizionale castagnata

Tempo di castagne a Cisore. Domenica avrà luogo la 39esima edizione della castagnata. La manifestazione, che sarà' esclusivamente all'aperto dal pranzo da asporto dalle 12 con polenta e salamini e dalle 14 tradizionale castagnata. L'evento si svolgerà nella piazzetta della Motta di Cisore e nel cortile della ex scuola elementare della frazione ed è organizzato dal Comitato Antico Borgo di Cisore, . Per informazioni e prenotazioni: Elio 342.668 8796.