A Cisore la 39ª edizione della tradizionale castagnata

Tempo di castagne a Cisore. Domenica avrà luogo la 39esima edizione della castagnata. La manifestazione, che sarà' esclusivamente all'aperto dal pranzo da asporto dalle 12 con polenta e salamini e dalle 14 tradizionale castagnata. L'evento si svolgerà nella piazzetta della Motta di Cisore e nel cortile della ex scuola elementare della frazione ed è organizzato dal Comitato Antico Borgo di Cisore, . Per informazioni e prenotazioni: Elio 342.668 8796.
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