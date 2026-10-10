A Riale la stagione dello sci di fondo parte in anticipo: pista aperta dal 30 ottobre

Ancora una partenza anticipata per la stagione sciistica a Riale: il Centro del Fondo aprirà infatti ufficialmente venerdì 30 ottobre, tra le prime stazioni in Europa. L’apertura della stagione della Val Formazza è resa possibile, anche quest’anno, dall’innovativo sistema di conservazione della neve noto come “snow-farming”.

Per la prima settimana di apertura, l’accesso alla pista sarà riservato alle squadre agonistiche giovanili degli sci club, ai comitati regionali della Federazione Italiana Sport Invernali che si sono già prenotati e a tutti gli amatori e appassionati che si prenoteranno, fino ad esaurimento posti.

Per l’ottavo anno, il Centro del Fondo di Riale riesce a garantire una data certa di avvio della stagione, anche in assenza di abbondanti precipitazioni nevose e di condizioni favorevoli per l’innevamento programmato. Il merito va al progetto di snow-farming ideato e gestito da Gianluca Barp, titolare dell’attività turistica locale. Al termine della stagione invernale viene accumulata neve (quest'anno quasi 10.000 metri cubi) in un’area della piana a quota 1.760 metri, ritenuta particolarmente adatta alla conservazione. Il mucchio viene ricoperto con più strati di teli termici che permettono ai fiocchi di “passare l’estate” e limitare lo scioglimento. Un esempio virtuoso di sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico alpino.

“Quest’anno, nonostante le temperature estive fuori dalla norma abbiamo " salvato" oltre 5500 metri cubi, registrando una perdita complessiva del 41% (33% nel 2025) – spiega Barp -. Le operazioni di preparazione della pista inizieranno nel week end tra il 25 e il 26 ottobre e provvederemo a togliere i teli protettivi. Procederemo poi con la distribuzione della neve. Voglio innanzitutto ringraziare i miei collaboratori e in particolare i volontari che ogni anno vogliono essere partecipi di questo progetto che ha una duplice valenza: consentire ai giovani agonisti di iniziare con una data certa la preparazione sul campo dopo le lunghe ore passate in palestra e permettere agli operatori turistici di allungare un po’ la stagione della neve, anticipando l’avvio già a inizio novembre”.

“Quest’anno - aggiunge Barp - abbiamo un po' faticato, sia nella fase di accumulo, sia nella fase di conservazione. Riusciamo a garantire comunque un anello di 1,5 km competitivo con le altre realtà che, come noi utilizzano questa tecnica. Ovviamente auspichiamo che le temperature si abbassino velocemente per iniziare ad integrare l’anello con la neve artificiale; ma soprattutto, speriamo che la neve arrivi dal cielo, in modo da partire ufficialmente con tutti i comprensori sciistici nel Vco”.

Questo progetto ha permesso di rendere Riale e la Val Formazza celebre in quanto una delle prime località in Europa per l’inizio dell’attività agonistica e amatoriale, in un periodo dove il meteo è sempre più incerto. “Effettivamente – conclude Barp - oltre ad essere un progetto utile per gli atleti e appassionati fondisti, è stata anche una buona operazione di marketing territoriale. Ora speriamo che sempre più squadre vengano ad allenarsi, qui in alta Valle Formazza, con l’ambizioso auspicio di essere sempre più un punto di riferimento nel mondo dello sci di fondo e delle squadre azionali”.

Per gli appassionati che desiderano cimentarsi nella pista, l’accesso è consentito, per l'inizio della stagione, solamente su prenotazione al numero 380 3100773.