La formazione professionale raccontata attraverso il cinema: Enaip Piemonte protagonista ai Job Film Days

Superare i pregiudizi sulla formazione professionale, valorizzarne il ruolo educativo e sociale e raccontare con maggiore efficacia le opportunità che offre alle nuove generazioni. È questo il messaggio al centro della presentazione di "Crescendo – storie in formazione", il docufilm diretto da Massimo Bellizzi, presentato al Cinema Massimo di Torino nell’ambito dei Job Film Days. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per riflettere sul significato della formazione professionale e sul suo contributo alla crescita delle persone, all’acquisizione di competenze e alla costruzione di percorsi di vita e di lavoro. Un sistema che mette in relazione conoscenze teoriche, attività pratiche e accompagnamento individuale, offrendo a tanti giovani la possibilità di scoprire le proprie capacità e trasformarle in un progetto per il futuro.

"Il pregiudizio va superato: noi per primi dobbiamo imparare a raccontarci meglio – ha dichiarato Matteo Faggioni, presidente di Forma e direttore di Enaip Piemonte –. Non siamo scuola in senso tradizionale e non siamo un sistema di serie B, ma offriamo una modalità di apprendimento diversa, che valorizza il saper fare e permette a tanti ragazzi di costruire concretamente un mestiere, acquisire competenze e trovare un proprio ruolo nella società di domani. Siamo un sistema complesso, ma soprattutto accogliente, capace di accompagnare le persone nella ricerca e nella riscoperta della propria dimensione. Abbiamo però la responsabilità di comunicare meglio ciò che siamo e facciamo, superando anche la contrapposizione tra singole agenzie e valorizzando la ricchezza dell’insieme. La formazione professionale deve essere riconosciuta per ciò che è: un’opportunità educativa, professionale e umana, capace di rispondere ai bisogni del mondo del lavoro senza perdere di vista la centralità della persona".

Il docufilm "Crescendo – storie in formazione" contribuisce a dare visibilità a questa dimensione, mostrando come la formazione non sia soltanto acquisizione di abilità tecniche, ma anche scoperta di sé, crescita personale e costruzione della propria identità. In questo senso, l’espressione “mettere il pensiero nelle mani” sintetizza il valore di un percorso che unisce conoscenza e manualità, riflessione e pratica, capacità di pensare e capacità di fare.

La partecipazione di Enaip Piemonte ai Job Film Days ha coinvolto direttamente anche studenti e studentesse. Giovedì 8 ottobre, sette classi dei Centri Enaip hanno assistito al Cinema Massimo alla proiezione di "Kevine et Fortune", film diretto da Sarah Imsand, dedicato alla storia di due giovani calciatrici del Camerun che condividono il sogno di raggiungere il calcio professionistico. Attraverso l’amicizia tra Kevine e Fortune, il film affronta temi come la determinazione, le opportunità, gli ostacoli e la possibilità di costruire il proprio futuro anche in contesti difficili. Dopo la proiezione, gli studenti hanno incontrato Pamela Gueli, capitana della squadra femminile del Moncalieri Calcio, già protagonista con la Nazionale femminile Under 19. Il confronto, condotto da Stefania Collina, docente di italiano IeFP e collaboratrice dei Job Film Days, ha permesso di approfondire i temi emersi dalla pellicola e di collegarli alle esperienze e alle aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Matteo Faggioni, direttore generale di Enaip Piemonte e presidente di Forma, e di Roberta Mastromauro e Carlo Emilio Zummo, membri della presidenza provinciale delle Acli di Torino.

Le due iniziative, realizzate nell’ambito dei Job Film Days, restituiscono un’immagine della formazione professionale come spazio di apprendimento, relazione e crescita, nel quale le competenze si intrecciano con le aspirazioni individuali e con le possibilità di partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Raccontare meglio la formazione professionale significa quindi raccontare le persone, i loro talenti e le opportunità che possono nascere quando sapere e saper fare si incontrano. È da questa consapevolezza che può partire un nuovo riconoscimento del sistema, non come alternativa di serie B, ma come percorso formativo con una propria identità e un contributo fondamentale al futuro dei giovani e del territorio.