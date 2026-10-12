"Concerti d'autunno", l'organista Livio Vanoni protagonista a Domodossola

Si aprirà mercoledì 21 ottobre la nuova edizione della rassegna “Concerti d’autunno” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Appuntamento alle 21.00 presso la Collegiata di Domodossola con l’organista svizzero Livio Vanoni.

Il musicista, che torna in Ossola dopo diversi anni di assenza, si esibirà sullo storco organo Bernasconi del 1889 della Collegiata con un ricco programma: Preludio e fuga in la minore BWV 543, Corale “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’” Bwv 662 e della Passacaglia e Thema fugatum in do minore Bwv 582 di Johann Sebastian Bach, tre Corali dall’op. 122, “O Welt, ich muss dich lassen”, “O Gott, du frommer Gott” e “Herzlich tut mich verlangen” di Johannes Brahms e Corale III in la minore, Cff 107; FWV 40, di César Franck.

La rassegna “Concerti d’autunno” è resa possibile grazie al contributo dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del Vco Ente filantropico, della Fondazione Crt, con il patrocinio della città di Domodossola, della provincia del Verbano Cusio Ossola e dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, e in collaborazione con parrocchie di Domodossola e di Calice.