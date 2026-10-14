Il Distretto Turistico protagonista al TTG di Rimini: grande interesse per le proposte del territorio

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al settore turistico. L’Atl ha partecipato alla manifestazione all’interno dello stand della Regione Piemonte, presentando agli operatori del settore le numerose opportunità offerte dal territorio, dai laghi alle valli ossolane.

Presente il presidente del Distretto Turistico Antonio Longo Dorni, che ha preso parte all’inaugurazione dello stand regionale alla presenza dell’assessore al Turismo Paolo Bongioanni, insieme al personale dell’Atl e ad alcuni operatori turistici del territorio.

“Il TTG rappresenta un’importante occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio e far conoscere un’offerta turistica sempre più ricca e diversificata”, sottolinea il presidente Longo Dorni, evidenziando il valore della partecipazione alla manifestazione riminese.

Particolare attenzione è stata dedicata nel pomeriggio alle opportunità del Cusio e del Lago d’Orta, illustrate dallo stesso Longo Dorni insieme al direttore del Parco della Fantasia, dottor Alberto Poletti. Al centro della presentazione le proposte del Parco e un modello di turismo culturale innovativo e diffuso, capace di valorizzare le diverse realtà che caratterizzano il territorio.

L'iniziativa ha suscitato notevole interesse tra i presenti, raccogliendo anche l'apprezzamento dell'assessore regionale Bongioanni, che ha anticipato la propria disponibilità a una prossima visita sul Lago d’Orta per conoscere direttamente le realtà coinvolte nel progetto.

“Il nostro obiettivo è valorizzare le peculiarità di ogni area, costruendo proposte capaci di mettere in rete cultura, natura e attrattive locali. Il Lago d’Orta e il Cusio rappresentano un esempio significativo delle potenzialità di questo percorso”, aggiunge Longo Dorni.

Intanto prosegue l'afflusso di visitatori e operatori turistici al desk del Distretto Turistico, dove vengono presentate le numerose possibilità di soggiorno e scoperta del territorio, dalle località dei laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo fino alle montagne e alle valli dell’Ossola.