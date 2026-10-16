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Cultura | 16 ottobre 2026, 08:25

"Teatro nei Borghi", la nuova stagione si apre con Giobbe Covatta

Il celebre comico in scena al teatro Alveare di Varzo il 22 ottobre per inaugurare la rassegna di compagniadellozio

Giobbe Covatta

Giobbe Covatta

È tutto pronto per la nuova edizione, la terza, di “Teatro nei Borghi”, la rassegna di compagniadellozio che porta i teatro tra borghi e comuni ossolani. Quest’anno l’inaugurazione è in programma per giovedì 22 ottobre alle 21.00 al teatro Alveare di Varzo, dove andrò in scena “70 - riassunto delle puntate precedenti”, spettacolo del celebre comico Giobbe Covatta.

Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Covatta festeggia con una rassegna dei suoi pezzi storici e non solo. Lo spettacolo narra il percorso fatto dallo “cheff” per arrivare all’uso sapiente delle sue ricette e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità, tratto distintivo dell’intera produzione artistica dell’artista.

Lo spettacolo è reso possibile tutti coloro che sostengono le attività di compagniadellozio: in particolare Teatro nei Borghi è sostenuto da Associazione Mario Ruminelli e da Fondazione Paola Angela Ruminelli, da Enel e Ottica Wolf, con la collaborazione dei comuni di Varzo, Malesco, Macugnaga e da una grande rete di enti e associazioni su tutto il territorio.

l.b.

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