"Teatro nei Borghi", la nuova stagione si apre con Giobbe Covatta

È tutto pronto per la nuova edizione, la terza, di “Teatro nei Borghi”, la rassegna di compagniadellozio che porta i teatro tra borghi e comuni ossolani. Quest’anno l’inaugurazione è in programma per giovedì 22 ottobre alle 21.00 al teatro Alveare di Varzo, dove andrò in scena “70 - riassunto delle puntate precedenti”, spettacolo del celebre comico Giobbe Covatta.

Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Covatta festeggia con una rassegna dei suoi pezzi storici e non solo. Lo spettacolo narra il percorso fatto dallo “cheff” per arrivare all’uso sapiente delle sue ricette e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità, tratto distintivo dell’intera produzione artistica dell’artista.

Lo spettacolo è reso possibile tutti coloro che sostengono le attività di compagniadellozio: in particolare Teatro nei Borghi è sostenuto da Associazione Mario Ruminelli e da Fondazione Paola Angela Ruminelli, da Enel e Ottica Wolf, con la collaborazione dei comuni di Varzo, Malesco, Macugnaga e da una grande rete di enti e associazioni su tutto il territorio.