Il Coro Ana di Domodossola protagonista al Concorso Polifonico del Lago Maggiore

Ci sarà anche una presenza ossolana nel fine settimana dedicato alla grande coralità a Verbania. Sabato 17 ottobre il Coro Ana di Domodossola, diretto dal maestro Enzo Sartori, prenderà parte agli appuntamenti del diciassettesimo Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore.

La formazione domese sarà protagonista nella serata di sabato, quando è in programma l’esibizione del Coro Giovanile Piemontese. Il concerto inizierà alle 21 e sarà introdotto proprio dal Coro Ana di Domodossola.

L’appuntamento si inserisce nel programma della Festa del Piemonte Corale 2026, che per diversi giorni porta a Verbania cori, musicisti e appassionati provenienti da differenti territori.

Il cuore del fine settimana sarà il Concorso Nazionale Corale Polifonico, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. Sette cori provenienti da cinque regioni italiane si confronteranno nelle categorie Musica Sacra, Programma Monografico e Canto Popolare.

Dopo le prime prove del sabato, domenica mattina proseguiranno le esibizioni, mentre nel pomeriggio sarà assegnato il Gran Premio del Lago Maggiore 2026.