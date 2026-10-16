Vogogna, storie e leggende dell'Ossola protagoniste al castello

Un viaggio tra storia e leggenda, ambientato nell'Ossola del Quattrocento. Questa sera, venerdì 16 ottobre, alle 19, l'Enoteca del Castello di Vogogna ospiterà la presentazione del libro "Il signore delle quattro torri" di Andrea Tallarico.

L'incontro rientra nel nuovo progetto letterario "Libri fuori tema. Storie, autori e punti di vista", promosso dall'associazione Il sogno di Giulietta con l'obiettivo di esplorare temi e generi narrativi differenti.

Durante la serata, Tallarico dialogherà con Daniele Orita, accompagnando il pubblico alla scoperta di un racconto nel quale vicende storiche ed elementi leggendari si intrecciano.

La storia è ambientata nel Quattrocento, tra le montagne e i castelli dell'Ossola. Al centro della narrazione si trovano re Lupo, sovrano licantropo, e il vicino regno vescovile di Sion, protagonisti di uno scontro che unisce riferimenti storici e immaginazione.

Andrea Tallarico, originario di Vogogna, è laureato in Scienze storiche e religiose e insegna a Milano.