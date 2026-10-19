Sport Project VCO protagonista: due argenti tricolori, un titolo italiano junior e vittorie nel trail

Un fine settimana di grandi risultati per Sport Project VCO, impegnata su diversi fronti della corsa in montagna e del trail running. Il bilancio comprende due medaglie d'argento ai Campionati Italiani a staffetta, un titolo nazionale junior a squadre, due vittorie e un ulteriore piazzamento sul podio.

A Chiavenna, in provincia di Sondrio, il Val Bregaglia Trail ha ospitato i Campionati Italiani di corsa in montagna a staffetta. Nella categoria senior, il terzetto formato da Roberto Giacomotti, Simone Adamini e Thomas Floriani ha conquistato la medaglia d'argento, chiudendo la competizione con il titolo di vicecampione italiano.

Ottimo risultato anche per la formazione junior composta da Filippo Piumarta e Stefano Pazzinetti, che ha ottenuto un altro argento nella prova a staffetta. I risultati raccolti durante le diverse prove del campionato hanno inoltre permesso alla società di conquistare il titolo italiano di società junior di corsa in montagna a squadre.

Le soddisfazioni sono proseguite a Omegna, dove si è disputato l'Ultra Trail del Lago d'Orta (UTLO). Sui percorsi che attraversano i sentieri e le montagne del Cusio, Cristian Minoggio ha conquistato il primo posto nella gara di 58 chilometri, mentre Riccardo Borgialli si è imposto sulla distanza dei 21 chilometri.

A completare il fine settimana è arrivato il secondo posto di Marcello Ugazio al Morissolo Vertikal di Cannero Riviera. L'atleta di Sport Project VCO ha concluso la prova alle spalle di Daniel Thedy, affrontando un percorso di 3,9 chilometri con 1.070 metri di dislivello positivo, dalla riva del Lago Maggiore fino alla vetta del Monte Morissolo.

Soddisfazione nelle parole del presidente della società, Francesco Pizzi: “È un fine settimana che ci regala grandi soddisfazioni e che premia il lavoro portato avanti dalla società e dai nostri atleti. Conquistare due medaglie d'argento ai Campionati Italiani a staffetta è un risultato di assoluto valore, così come vedere i nostri junior laurearsi campioni italiani. È proprio la crescita dei giovani uno degli aspetti che ci rende più orgogliosi: significa che stiamo lavorando nella direzione giusta, costruendo le basi per il futuro. Le vittorie di Cristian Minoggio e Riccardo Borgialli all'UTLO e il podio di Marcello Ugazio al Morissolo Vertikal completano un quadro di risultati davvero importante. A tutti loro vanno i complimenti della società, insieme a un ringraziamento a chi ogni giorno contribuisce a rendere possibili questi traguardi”.

Un bilancio che conferma la competitività di Sport Project VCO nelle diverse specialità della corsa in montagna, grazie ai risultati degli atleti più esperti e alla crescita dei giovani talenti.

Parole chiave: Sport Project VCO, corsa in montagna, trail running, Campionati Italiani, Ultra Trail Lago d'Orta

Per l'articolo su “Pronto intervento” a Novara, invece, mi serve il relativo comunicato della Regione Piemonte: quello allegato riguarda esclusivamente Sport Project VCO.