Pieve Vergonte, LiberaMente riparte con una stagione di incontri letterari e laboratori

La storia industriale del territorio, la narrativa contemporanea, il piacere di leggere insieme e la possibilità di mettersi alla prova con la scrittura. L’associazione LiberaMente di Pieve Vergonte propone una nuova stagione di iniziative culturali, realizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale, con un calendario che accompagnerà il pubblico nei prossimi mesi attraverso incontri con gli autori, gruppi di lettura e laboratori.

Il primo appuntamento della rassegna letteraria è in programma sabato 24 ottobre alle 17.00, nella Sala Massari, con la presentazione del volume "La Rumianca di Pieve Vergonte", scritto da Paolo Crosa Lenz e Pierluigi Degiovanni. All’incontro sarà presente anche Claudia Tosatto, figlia del signor Tosatto, i cui appunti sulla Rumianca sono stati utilizzati in parte per la realizzazione del libro. Un’occasione per ripercorrere la storia di una realtà industriale che ha segnato il territorio, attraverso la ricerca storica e le testimonianze personali. Gli autori saranno intervistati dall’editore Alessandro Grossi. Al termine è previsto un rinfresco offerto dall’associazione.

La programmazione proseguirà venerdì 27 novembre alle 21.00, sempre alla Sala Massari, con Jessica Della Casa, che presenterà "La soffitta", la sua prima opera letteraria, un romanzo di formazione. A dialogare con l’autrice saranno la professoressa Giovanna Nilo e lo scrittore Corrado Brignolo.

Sabato 5 dicembre alle 17.30, sarà invece ospite il deputato Federico Fornaro, che presenterà il libro "Ventotene. Le radici della libertà", dedicato alle radici storiche e ai valori della libertà e della democrazia.

Il nuovo anno porterà un altro appuntamento: venerdì 29 gennaio 2027 alle 21.00, Angela De Simone presenterà il volume "La stanza di Anima", sempre nella Sala Massari. Altri incontri con gli autori sono attualmente in fase di organizzazione.

Accanto alle presentazioni, prosegue anche l’attività dei gruppi di lettura. “I viaggiatori immobili” si sono ritrovati il 28 settembre per discutere del romanzo "I convitati di pietra" di Michele Mari, insignito del Premio Strega. Il prossimo incontro è fissato per lunedì 26 ottobre, alle 20.00, nella biblioteca di Pieve Vergonte: al centro della serata ci sarà "Liberi tutti" di Chiara Gamberale. Un’occasione per confrontarsi sulle letture, condividere interpretazioni e scoprire punti di vista differenti a partire dallo stesso libro.

Il programma comprende anche attività dedicate alla creatività. Nei mesi di novembre e dicembre la biblioteca ospiterà un laboratorio creativo natalizio condotto dall’insegnante Simona Grillea, aperto a tutti coloro che desiderano cimentarsi in attività manuali.

A gennaio partirà inoltre un corso di scrittura creativa online condotto dall’editor Francesco Ottone. Il percorso sarà rivolto a chi desidera avvicinarsi alla scrittura, sviluppare le proprie capacità narrative e approfondire le tecniche per trasformare idee e intuizioni in testi.

Con questa proposta articolata, LiberaMente rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura e nella diffusione delle attività culturali a Pieve Vergonte, offrendo occasioni di partecipazione a lettori abituali e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dei libri e della scrittura.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo e-mail associazioneliberamentepieve@gmail.com.