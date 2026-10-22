Una storia di coraggio e di opposizione alla dittatura nazista sarà protagonista venerdì 23 ottobre alle 21 nell'auditorium del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “Rose bianche d'inverno”.

La rappresentazione prende spunto dalle vicende della Rosa Bianca, il movimento di resistenza formato da giovani universitari tedeschi che, durante la Seconda guerra mondiale, scelsero di contrastare il nazismo attraverso iniziative pacifiche.

Lo spettacolo, scritto dagli insegnanti Maurizio D'Andrea e Silvana Pirazzi e diretto da Cinzia Cirillo, viene proposto in occasione dell'82° anniversario della fine della Repubblica partigiana dell'Ossola, avvenuta il 23 ottobre 1944.

A portare sul palco questa pagina di storia saranno una ventina di ragazzi del gruppo “Arti espressive” del liceo Cavalieri di Verbania, impegnati in un progetto che unisce teatro, memoria e riflessione sui valori della libertà.

L'iniziativa gode del patrocinio della Casa Museo Alfredo di Dio di Ornavasso.

L'ingresso alla serata è a offerta libera.

Domodossola, Carlo Bava presenta al Caveau il romanzo “Un paltò fuori stagione”

Venerdì 23 ottobre alle 18.30 un incontro dedicato alla memoria della Seconda guerra mondiale e alla vicenda di due familiari dell'autore fuggiti in Svizzera

Un racconto familiare che attraversa uno dei periodi più drammatici del Novecento sarà al centro del prossimo appuntamento con i “Venerdì del libro”, in programma venerdì 23 ottobre alle 18.30 nella sala Caveau di Domodossola.

Ospite dell'incontro sarà lo scrittore verbanese Carlo Bava, che presenterà il suo romanzo “Un paltò fuori stagione” dialogando con la giornalista Arianna Giannini Tomà.

Il libro ripercorre una vicenda ambientata tra il settembre 1944 e il maggio 1945, quando la guerra costrinse numerose persone ad abbandonare le proprie case per cercare protezione oltreconfine. Al centro della narrazione ci sono Delfo e Luigi, rispettivamente padre e zio dell'autore, protagonisti di una fuga verso il Canton Ticino, dove trovarono accoglienza.

Attraverso la loro esperienza, Bava ricostruisce le difficoltà di chi dovette lasciare tutto alle spalle, affrontando un futuro incerto lontano dalla propria terra. Accanto alla paura e alle privazioni emerge anche il valore dell'aiuto ricevuto, elemento fondamentale per chi cercava di sottrarsi alle conseguenze del conflitto.

Una testimonianza che, partendo dalla memoria di famiglia, offre uno spaccato delle vicende vissute dalle popolazioni di confine durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale.

La presentazione è aperta al pubblico e la partecipazione è gratuita.