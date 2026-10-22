Giobbe Covatta questa sera a Varzo inaugura la nuova stagione di “Teatro nei Borghi”

Sarà Giobbe Covatta il protagonista della serata di oggi, giovedì 22 ottobre, al teatro Alveare di Varzo. Alle 21 il popolare attore e comico salirà sul palco con “70 - Riassunto delle puntate precedenti”, spettacolo che inaugura la terza edizione della rassegna “Teatro nei Borghi”, promossa da compagniadellozio.

Un appuntamento che si preannuncia all'insegna del divertimento e della riflessione. Alla soglia dei settant'anni e dopo quattro decenni di attività artistica, Covatta propone un viaggio attraverso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera, recuperando i personaggi e i monologhi che lo hanno reso uno dei volti più apprezzati della comicità italiana.

Non mancheranno i temi sociali che da sempre caratterizzano i suoi spettacoli, affrontati con quello stile ironico e intelligente che permette di sorridere anche su questioni importanti.

La serata segna l'avvio di una nuova stagione di “Teatro nei Borghi”, progetto culturale che punta a portare spettacoli e artisti di rilievo nei piccoli centri dell'Ossola.

La rassegna è sostenuta dall'Associazione Mario Ruminelli, dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli, da Enel e Ottica Wolf, con la collaborazione dei comuni di Varzo, Malesco e Macugnaga e di numerose realtà associative del territorio.