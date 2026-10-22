Domodossola apre la stagione con tre vittorie

MUSA 2mila8 Volley Domodossola ha cominciato la stagione senza sconfitte. In due settimane di ottobre la squadra maschile si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della Coppa Piemonte, cosa mai riuscita prima alla pallavolo ossolana, e poi ha travolto San Rocco Novara all'esordio in Serie D.

Giornata storica in Coppa Piemonte

Il concentramento casalingo della coppa si è giocato il 4 ottobre 2026. Nella stessa giornata i domesi hanno affrontato due partite decisive, una dietro l'altra, e le hanno vinte entrambe, 2-1 con Altiora Verbania e 3-0 con Volley Novara.

Con questi risultati la squadra di coach Andrea Cova è entrata fra le 12 squadre della fase a eliminazione diretta. Nella storia della pallavolo ossolana non era mai successo, e nel suo resoconto il club parla apertamente di risultato storico.

Contro Verbania c'è stato da soffrire. La formazione del capoluogo del Verbano-Cusio-Ossola è riuscita comunque a strappare un set a Domodossola. Nella seconda partita la squadra è scesa in campo con tre set già nelle gambe, per questo il 3-0 su Volley Novara vale più di quanto dica il tabellino. E Novara, nella pallavolo piemontese, è un nome che si prende sempre sul serio.

La coppa procede per gradini. Prima il concentramento casalingo, poi il tabellone, dove chi perde è fuori. Chi gioca alle slot online conosce bene una logica a livelli simile, perché lì il giro bonus con giri gratuiti e moltiplicatori si sblocca solo quando nel gioco base si verifica una condizione precisa. Nel catalogo di Wild Tokyo Casino su https://wildtokyobonus.bet/ ogni slot ha la sua fase bonus descritta, insieme alle condizioni per accedervi. Cova, comunque, il pass per i playoff se l'è guadagnato con due partite vinte, non con una combinazione fortunata.

Vittoria netta alla prima giornata

Due settimane dopo, il 18 ottobre, è cominciato il campionato. Alla prima giornata di Serie D maschile i domesi hanno ricevuto San Rocco Novara al PalaRaccagni e hanno vinto 3-0.

I parziali sono stati 25-11, 25-21 e 25-12. Gli ospiti hanno tenuto testa solo nel secondo set, perso con appena quattro punti di scarto. Nel primo e nel terzo non sono arrivati nemmeno a quindici, e alla fine dei tre set il distacco complessivo era di 31 punti.

Cova è partito con questo sestetto: palleggiatore Boschi, opposto Borghini, centrali Sirocchi e Fanelli, schiacciatori De Grandis e Maiello, libero Scarpati. Nel terzo set, con il risultato ormai in cassaforte, il coach ha operato il doppio cambio inserendo Saclusa e Borgnis.

Cosa significa un avvio così

Domodossola è il centro principale della Val d'Ossola, a poca distanza dal confine svizzero al passo del Sempione.

Nella pallavolo italiana la Serie D è un campionato regionale, e sotto ci sono soltanto le Divisioni. Per un club di una piccola città alpina i playoff di coppa e una prima giornata così convincente contano parecchio. Le ambizioni di inizio stagione, a quanto pare, non erano solo parole.

Prima dell'avvio, a Domodossola ci si era posti obiettivi alti. Adesso ci sono anche i risultati a sostenerli, cioè due vittorie in coppa in un solo giorno, un posto fra le 12 squadre dei playoff e un debutto in campionato senza storia. In tutto, nelle tre partite, fanno otto set vinti su nove giocati, e l'unico perso è arrivato in coppa, contro Verbania. Tutti e tre gli avversari, peraltro, erano vicini di casa del nord del Piemonte, quindi la vera trasferta deve ancora arrivare.

La prima sarà il 24 ottobre, quando MUSA 2mila8 Volley farà visita alla neopromossa Fontaneto. Il viaggio è breve, perché Fontaneto d'Agogna si trova in provincia di Novara, a circa un'ora di strada lungo il lago Maggiore. Per i domesi è l'occasione per portare a quattro la serie di vittorie, per i padroni di casa uno dei primi esami nella nuova categoria. Da questa partita si capirà meglio quanto la vittoria netta all'esordio contro San Rocco Novara dica sulla forza reale di Domodossola.

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