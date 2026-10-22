Villette in autunno: tre giorni tra dialetto, tradizioni e castagnata

Tre giorni dedicati alla cultura, alle tradizioni e alla valorizzazione delle lingue locali. Dal 30 ottobre al 1° novembre torna in Valle Vigezzo "Villette in autunno", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Villette che unisce appuntamenti culturali e momenti di convivialità, tra cui la tradizionale castagnata.

L'edizione 2026 sarà dedicata in particolare al dialetto e alle lingue locali, con incontri, laboratori e iniziative pensate per riscoprirne il valore nella trasmissione della memoria e dell'identità delle comunità.

Il programma prenderà il via venerdì 30 ottobre, nel salone sotto le scuole. Alle 14 è previsto un laboratorio dedicato agli alunni della scuola primaria di Villette, condotto da Gim Bonzani, Rosanna Ramoni e Rebecca Sotta. Alle 16 seguirà la proiezione, aperta a tutti, del video All'usteria dul Camilo, realizzato dagli alunni della scuola elementare nel 2016.

Sabato 31 ottobre gli appuntamenti si sposteranno nella sala consiliare del Comune. In mattinata si terrà l'incontro pubblico "Voce alle origini, riscoprire il valore delle lingue madri", con la partecipazione di studiosi ed esperti provenienti da diverse realtà del Piemonte e dell'Ossola. Tra gli interventi previsti quelli di Silvano Ragozza, Nicola Duberti, Mattia Rovera, Pier Franco Midali, Alberto Bergamaschi, Gim Bonzani e Rosanna Ramoni.

Alle 15 sarà protagonista la scrittrice Valeria Tron con "Sinfonia di una lingua di terra", un incontro dedicato alla ricchezza delle lingue locali e al loro ruolo nella trasmissione delle esperienze e dei saperi. Alle 17 spazio alla musica con "Attraversamenti sonori", concerto del Duo Passamontagne, formato da Valentina Volontè alla voce e Massimo Losito alla fisarmonica.

Domenica 1° novembre sarà invece dedicata alla scoperta del paese e alle tradizioni gastronomiche. Alle 10.30, con ritrovo sul sagrato della chiesa, partirà "Villette, un paese da scoprire", un percorso culturale, artistico e danzato accompagnato dalle Danzastorie Danila Massara e Sara Tadina.

Alle 12, nell'area sotto le scuole, sarà proposto un aperipranzo a chilometro zero, al costo di 12 euro, con prenotazione obbligatoria al numero 371 6426846.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio alla tradizionale castagnata, con brascariole, runditt e vin brulé, per un appuntamento dedicato ai sapori tipici della Valle Vigezzo.

Sempre domenica si svolgerà anche il trekking "Anello della Costa di Faedo", organizzato da Ossolalpine in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. L'escursione permetterà di scoprire la dorsale tra la Valle Vigezzo e il Rio Isormino, con un percorso di difficoltà escursionistica E e un dislivello di 620 metri. Il ritrovo è fissato alle 8.15 al parcheggio di Zornasco, vicino alla chiesa, mentre il rientro è previsto intorno alle 16. La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva di accompagnamento e assicurazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a ossolalpine@gmail.com o contattare il numero 334 7689298.