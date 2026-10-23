Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Se Saturno infastidisce i trigoni di Marte e Giove spalleggiano permettendo di trovare a dei problemi le eque soluzioni, lenire tormentoni, contare sull’appoggio di amiconi, concludere un affaruccio, fare un acquisto conveniente o sostituire un aggeggio malfunzionante. Imparate però a mitigare quell’impulsività che può portare a incrinare relazioni interpersonali o agire senza pensare… Conoscenza da approfondire e soggetto da ringraziare per un grande favore.

TORO: Approfittate della Luna, che il 26 ottobre si fa piena nella vostra costellazione, per allargare il cerchio di azione, pungolare chi dorme sugli allori, corteggiare la dea bendata, prepararvi adeguatamente a tutto ciò che dovrete fare. Una notiziola rallegrerà e una posteriore impensierirà mentre, in fatto di lavoro, affetti e famiglia, qualcosina sbalordirà. Tra giovedì e lunedì dovrete prendere una decisione. Fattibili dei corrucci per un giovanotto o un anzianotto.

GEMELLI: Non sarà semplice afferrare le intenzioni di chi cambia spesso faccia e bandiera e taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente arruffata dal tribolare a metterne insieme i tasselli almeno finché non scoprirete chi dice la verità e chi mente. Non sono altresì da escludere dei contatti con enti sanitari, gente strampalata, dei bisticci col partner, parenti o stretti conoscenti e l’obbligo di stare accanto a chi avrà bisogno di voi in ogni istante. Sabato adatto allo shopping.

CANCRO: Ciò che vi disturba maggiormente è l’appurare quanta ottusità circoli liberamente e quanta confusione regni nella vostra testolina, al punto di non capirci un accidempoli o inciampare in minuti inconvenienti, ma confidate in quelle stelline propense a spalleggiarvi e permettenti di alleggerire un fardello, gustare qualche attimo fuggente o rassicurarvi riguardo ciò che faceva ansimare. Occhio alle invidie e alla falsità! Incontro interessante o ritrovi serali.

LEONE: Con tanti punti interrogativi davanti dondolate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti ad arrivare: quindi niente ansie e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini, dei lavoretti da sveltire, un figliolo da incoraggiare e un ritardatario da sollecitare, dei contatti con dottori, delle disquisizioni familiari e dei flirt per single, separati o adolescenti.

VERGINE: Dal cielo riceverete buone influenze: approfittatene per farvi avanti nella tortuosa via, allontanare gli spocchiosi, incentivare quello che interessa, inquadrare dei conteggi, miglioravi interiormente. Una pecca proverrà da un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un’opinione prima di muovere passi falsi o sbagliare direzione. Una dimostrazione di affetto vi emozionerà. Il week end sarà molto peculiare.

BILANCIA: I prossimi giorni saranno assai movimentati e ci vorrebbe una bacchetta magica per annientare questo ingarbugliato momento ma, non essendo ciò fattibile, imparate a convivere con i problemi che quotidianamente vi tocca affrontare, coltivate gli affetti più cari, non corrucciatevi per ciò che prima o poi si risolverà, difendete a spada tratta un ideale e occupate la mente con un diversivo offrente un minimo di distensione. Un buffo fatterello vi sbalordirà.

SCORPIONE: Diverse faccende subiranno dei rallentamenti: non sarà infatti possibile procedere come prestabilito causa impedimenti sbucanti dal nulla. Talune stonature planetarie facilitano infatti incognite, curiose improvvisate, contatti con personaggi doppiogiochisti, rischio di beccare una contravvenzione, indignazioni in campo materiale e sbuffi intermittenti. Ciononostante qualcosina vi rallegrerà o riceverete un invito carino e gradito. Il compleanno sarà sublime!

SAGITTARIO: Non vi è peggior sordo di chi non vuole sentire e ciò lo apprenderete quando avrete la netta impressione di venir presi per i fondelli… Meglio lasciar quindi cuocere nel proprio brodetto chiunque di voi non abbia rispetto pensando maggiormente alla vostra serenità, salute e tranquillità… Un encomio, un pensiero o un comunicato, giungente all’improvviso, stamperà invece sull’accigliato viso un luminoso sorriso! Giocata fortunata per i dicembrini.

CAPRICORNO: Soltanto mettendo alle strette un soggetto irresoluto ne capirete la vera natura scoprendo così dei lati caratteriali atti a non aggradarvi! Oltretutto non credete troppo alle smancerie di chi, tra una mezza verità e una mezza bugia, vi tiene sul filo del rasoio e prima di muovere passi importanti riflettete e ascoltate il parere di chi, avendo maggior esperienza, vi guiderà verso una stradina sicura. Un accadimento, avendo dell’assurdo, vi lascerà di baccalà.

ACQUARIO: Vi è un tempo per ogni cosa e una cosa per ogni tempo… Sembra un gioco di parole mentre vuol far intendere di non avere fretta perché, solo usando l’arma della lungimiranza, otterrete ciò che volete. Non mettete altresì troppa carne al fuoco e sbrigate ogni mansione con calma ed organizzazione visto che novembre sarà un mese scottante. Soldi da sborsare per la casa, la macchina o un elettrodomestico da mandare in pensione. Infreddature.

PESCI: Non sarà una settimana malvagia anche perché riuscirete a rinvenire un escamotage a ciò che preoccupa o contattare con delle persone disposte a darvi una manina in caso di perplessità riguardo i soldi o l’attività. L’essenziale attualmente è non prendere decisioni avventate e aspettare che un evento maturi. Nel contempo tutelatevi contro furti e gioite per un responso tranquillizzante. Regalatevi, nel weekend, qualche attimo di distensione e di meritata ilarità.

La notte è una coltre di stelle che scalda i sogni di chi non si arrende…