Promozione, il Feriolo si avvicina alla vetta, pareggio per la Juventus Domo

L'ottava giornata del campionato di Promozione, girone A, vede rallentare le prime due della classifica. L'Olimpia Sant'Agabio perde in casa contro il Gattinara, mentre il Feriolo non va oltre il pareggio sul campo dell'Arona. Ne approfittano le inseguitrici, con una classifica che rimane particolarmente corta alle spalle delle prime due. L'Olimpia Sant'Agabio viene sconfitta 2-1 dal Gattinara. Non basta ai novaresi la rete di Salvatore, con gli ospiti che conquistano i tre punti grazie ai gol di Gnemmi e Baghdadi. L'Olimpia conserva comunque il primato con 18 punti, ma vede ridursi a una sola lunghezza il vantaggio sul Feriolo.

La formazione del Verbano pareggia infatti 3-3 sul campo dell'Arona, al termine di una partita ricca di gol. Il Feriolo sale a quota 17 punti, mentre l'Arona raggiunge quota 8. Pareggio senza reti per la Juventus Domo, che chiude sullo 0-0 la trasferta contro la Virtus Vercelli. Un punto che porta i granata a quota 9 in classifica. Finisce 1-1 anche la sfida tra Valle Cervo San Lorenzo e Dormelletto Comignago. Alla rete dei padroni di casa firmata da Gila risponde Dapena per gli ospiti, che salgono a 14 punti e rimangono nelle posizioni alte della graduatoria.

Pareggio esterno anche per l'Oleggio, che chiude sul 2-2 contro i Lupetti Bianchi Trino. Per i novaresi vanno a segno Repossini su rigore e Moustafa. L'Oleggio sale così a 14 punti, appaiato a Dormelletto, Pro Palazzolo e Lupetti Bianchi Trino. Sconfitta casalinga per il Bulè Bellinzago, superato 3-2 dalla Pro Palazzolo. I novaresi rimangono fermi a quota 9 punti, mentre gli ospiti salgono a 14. Sorride invece l'Ornavassese, che supera 2-1 il Città di Cossato grazie alle reti di Tagliaferri e Piana. Una vittoria importante per la formazione ossolana, che raggiunge quota 8 punti. Tre punti anche per l'Union Novara, che batte 1-0 il Ce.Ver.Sa.Ma Biella e sale a quota 8, agganciando Arona e Ornavassese.

In classifica l'Olimpia Sant'Agabio rimane al comando con 18 punti, seguita dal Feriolo a 17. A quota 14 Oleggio e Dormelletto Comignago, insieme a Pro Palazzolo e Lupetti Bianchi Trino. Juventus Domo e Bulè Bellinzago sono a 9 punti, mentre Arona, Ornavassese e Union Novara ne hanno 8.