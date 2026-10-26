"Diritti in prima pagina", con la Cgil un concorso giornalistico per gli studenti del Vco

Lo Spi Cgil Novara e Vco lancia “Diritti in prima pagina”, un concorso giornalistico rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado del Verbano Cusio Ossola. Il tema dell’edizione 2026/2027 è “Il lavoro tra passato, presente e futuro: il mestiere dei nostri nonni”.

I ragazzi saranno chiamati, attraverso interviste e articoli giornalistici, a raccogliere testimonianze dirette per riscoprire le storie del lavoro sul territorio e riflettere sui cambiamenti dei mestieri e dei diritti. Il concorso prevede premi per i primi tre classificati, da 1.000, 500 e 300 euro, per l’acquisto di materiale informatico e digitale per lo studio.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza, a cui sono invitati studenti, dirigenti scolastici, docenti, referenti degli istituti e cittadini, in programma in due diverse sedi nella giornata del 19 novembre: alle 11.00 all’ex Cappella Mellerio di Domodossola e alle 17.00 alla sede Cgil di Verbania.