Interreg Italia-Svizzera, Preioni: "Più risorse per le comunità di montagna"

Semplificare l'accesso ai finanziamenti europei e investire in progetti capaci di rispondere alle esigenze delle comunità alpine. Sono le priorità indicate dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni, intervenuto a St. Moritz alla riunione del Comitato di Sorveglianza del programma Interreg Italia-Svizzera.

L'incontro ha permesso di fare il punto sull'attuazione della programmazione 2021-2027 e di avviare il confronto sulle priorità del prossimo ciclo europeo, previsto per il periodo 2028-2034. Al centro della discussione il futuro della cooperazione tra i territori italiani e svizzeri, con particolare attenzione alle aree montane e alle comunità che vivono lungo il confine.

"Interreg Italia-Svizzera è uno strumento strategico per territori che condividono molto più di una frontiera. Le nostre comunità sono nate e si sono sviluppate ben prima dei confini nazionali: condividono relazioni economiche, sociali e culturali, flussi di lavoratori, turismo e tradizioni. È da questa realtà che dobbiamo partire per costruire il futuro della cooperazione transfrontaliera, valorizzando le specificità locali e facendo emergere tutto il potenziale dei nostri territori", ha dichiarato Preioni.

Uno degli aspetti evidenziati dal sottosegretario riguarda le difficoltà che le realtà più piccole incontrano nell'accedere ai bandi europei. Procedure complesse e adempimenti amministrativi possono infatti rappresentare un ostacolo per Comuni, associazioni e altri soggetti impegnati nello sviluppo locale.

"Dobbiamo lavorare per semplificare le procedure e mettere le amministrazioni locali, le associazioni e gli altri soggetti del territorio nelle condizioni di partecipare più facilmente. È importante che i progetti nascano dai bisogni reali delle comunità, siano condivisi e abbiano un valore aggiunto concreto", ha sottolineato il rappresentante della Regione Piemonte.

Tra le possibili linee di intervento per la futura programmazione, Preioni ha richiamato il sostegno alle attività agricole di montagna, la manutenzione della rete sentieristica, la riqualificazione di bivacchi e rifugi e il rafforzamento della sicurezza del territorio. Particolare attenzione anche alla collaborazione transfrontaliera nella prevenzione e nella gestione delle emergenze ambientali.

"Dobbiamo puntare su progetti concreti, che aiutino le persone a rimanere a vivere e lavorare in montagna. Penso al sostegno agli agricoltori che operano sui pascoli alti di confine, alla sistemazione dei sentieri e alla riqualificazione di bivacchi e rifugi, infrastrutture fondamentali per chi vive la montagna e per il turismo. Ma anche guardare alla sicurezza del territorio, sostenendo progetti a favore della Protezione civile e della prevenzione dei rischi legati ad alluvioni, siccità e incendi, trovando soluzioni di implementazione per le convenzioni e i protocolli di collaborazione già in corso tra gli enti delle nostre province di confine", ha spiegato.





Secondo il sottosegretario, la prossima programmazione dovrà quindi privilegiare interventi con ricadute concrete sulle comunità, riducendo gli ostacoli burocratici e valorizzando le collaborazioni già avviate tra le due parti della frontiera.

"La nuova programmazione deve essere pragmatica, con meno complicazioni burocratiche e più attenzione ai risultati. Le risorse europee devono tradursi in opportunità tangibili per i territori, sostenendo chi li custodisce ogni giorno. È questa la direzione che dobbiamo seguire: costruire strumenti semplici ed efficaci", ha aggiunto Preioni.

Un altro tema centrale è quello dello spopolamento delle aree alpine, con la necessità di creare condizioni favorevoli soprattutto per le giovani generazioni. L'obiettivo indicato è sostenere servizi, attività economiche e opportunità lavorative che permettano alle persone di continuare a vivere nei territori montani.

"Il nostro obiettivo deve essere garantire alle persone il diritto di restare, lavorare e costruire il proprio futuro nei territori in cui sono nate o hanno scelto di vivere. Per farlo servono opportunità concrete, servizi, imprese e prospettive per i giovani. Interreg può contribuire a costruire questo percorso, mettendo in rete competenze, risorse e progettualità che superano i confini amministrativi", ha affermato il sottosegretario.

Preioni ha infine ribadito la volontà del Piemonte di partecipare attivamente alla definizione del programma 2028-2034, affinché la cooperazione Italia-Svizzera continui a rappresentare uno strumento di sviluppo per le comunità di confine e per i territori di montagna.