Caddese protagonista alla Minivanoni: due podi a Morbegno

Due secondi posti e diversi piazzamenti di rilievo per l'Asd Caddese, protagonista domenica 25 ottobre alla 49ª edizione della Minivanoni di Morbegno, in provincia di Sondrio. La manifestazione, dedicata alla corsa in montagna giovanile, ha rappresentato anche l'ottava e ultima prova della Coppa Lombardia, richiamando oltre 50 società sportive provenienti dal Nord Italia.

Tra le protagoniste della giornata Alyssa Brizio, che nella categoria Allieve ha conquistato il secondo gradino del podio. Sul percorso di 2.130 metri, l'atleta ossolana ha fermato il cronometro a 10 minuti e 8 secondi, cedendo la prima posizione soltanto nell'ultimo rettilineo dopo una gara combattuta.

Medaglia d'argento anche per Andrea Fontana nella categoria Cadetti. Impegnato su un tracciato di 2.465 metri, il portacolori della Caddese ha disputato una prova nelle prime posizioni, distinguendosi soprattutto nella discesa finale. Ha chiuso alle spalle del campione regionale Tommaso Biscotti Folini, della Polisportiva Albosaggia. Nella stessa categoria Daniele Badini, al primo anno tra i Cadetti, ha ottenuto il 25° posto.

Buona prestazione anche per Martino Aleotti, classe 2013, che nella categoria Ragazzi ha conquistato l'ottava posizione sui 1.480 metri, con il tempo di 6 minuti e 3 secondi. Tra le Ragazze, Lucrezia Cameroni, anche lei classe 2013, ha concluso al 17° posto la prova di 1.280 metri, fermando il cronometro a 5 minuti e 20 secondi.

Risultati positivi infine nella categoria Esordienti 10 maschili, impegnata sulla distanza di 845 metri. Adriano Runci ha chiuso al nono posto in 2 minuti e 51 secondi, mentre Matteo Fontana si è classificato tredicesimo con il tempo di 2 minuti e 54 secondi.

La trasferta valtellinese si chiude così con un bilancio positivo per la società ossolana, capace di ottenere due podi e diversi piazzamenti tra i migliori nelle rispettive categorie, confermando la competitività del proprio settore giovanile.