Elia Cosentino protagonista a Milano: grande sfida a Ringmania

Nuova esperienza a Milano per il giovane Elia Cosentino, tra i protagonisti dell'evento Ringmania, dove ha affrontato Alessio Zucca in un incontro di K1 Full Rules, disciplina che prevede l'utilizzo di pugni, calci e ginocchiate.

Allenato dal padre e coach Luca Cosentino, il giovane combattente ha accettato una sfida impegnativa contro un avversario più grande e con maggiore esperienza nei ko. Una scelta legata anche alle difficoltà nel trovare sfidanti della stessa categoria di età e peso, considerando il percorso sportivo di Elia, che conta già 25 vittorie.

Il match, disputato nella parte conclusiva della pre-card, si è sviluppato su tre riprese. Secondo la ricostruzione dello staff di Cosentino, il giovane atleta ha avuto la meglio nella prima, mettendo in difficoltà Zucca con calci precisi e riuscendo anche a mandarlo a terra. Nella seconda ripresa è stato invece l'avversario a imporsi, mentre la terza è rimasta combattuta fino agli ultimi secondi.

Al termine dell'incontro, i giudici hanno assegnato la vittoria ad Alessio Zucca, una decisione che ha lasciato perplesso il team di Cosentino.

"Abbiamo dato il massimo. Il verdetto, non solo a mio avviso ma anche secondo molti dei presenti, non è stato in linea con quanto si è visto sul ring", ha commentato il coach Luca Cosentino, riconoscendo comunque la preparazione, la potenza e le qualità tecniche dell'avversario.

Nonostante il risultato, l'allenatore ha espresso soddisfazione per la prestazione del figlio. "Sono felice di questo match perché ho visto Elia combattere fino all'ultimo e accettare la sfida senza esitazioni, da vero fighter. Ci siamo sacrificati ogni giorno, per mesi e anni, per arrivare preparati. Sappiamo però che dobbiamo ancora migliorare e continuare a crescere di livello".

Il team ha voluto ringraziare anche i sostenitori che hanno raggiunto Milano per seguire l'incontro e tutte le persone che accompagnano il percorso sportivo del giovane atleta.

Intanto si guarda già ai prossimi appuntamenti. Secondo quanto riferito dallo staff, il promoter di Ringmania avrebbe proposto a Elia Cosentino un nuovo incontro per febbraio, con in palio il titolo Ringmania Extreme Juniors contro un altro giovane campione.