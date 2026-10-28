Invecchiamento attivo, Canalis e Rossi (Pd): "Tagli di risorse nel nuovo piano regionale"

"Il ritardo del nuovo Piano regionale 2026-2028 si somma ai limiti del testo sottoposto dall’assessore regionale Marrone al consiglio regionale. È quanto emerso oggi nella seduta della quarta commissione consiliare regionale, in cui l’assessore non si è presentato e i consiglieri hanno potuto confrontarsi esclusivamente con i tecnici dell’assessorato e con i rappresentanti del Forum Terzo Settore, che concorrono tutti i giorni alle politiche degli anziani". Così, in una nota, i consiglieri regionali del Partito Democratico Monica Canalis e Domenico Rossi.

"Dal confronto - proseguono - è emerso il consueto centralismo dell’assessore Marrone, che ad oggi non ha ancora convocato la Consulta del terzo settore, prevista dall’art. 6 della Legge regionale 7/2024 sul terzo settore, né ha previsto nel Piano un ruolo per la Cabina di regia prevista dalla Legge regionale 17/2019 sull’invecchiamento attivo. A ciò si aggiunga che nel nuovo piano le risorse per il triennio sono quasi dimezzate, passando da 5,4 a 3 milioni di euro rispetto al Piano precedente e che i pagamenti dei bandi degli anni scorsi avviene a rilento, con ritardi di molti mesi, che mettono in forte difficoltà gli enti aggiudicatari. Questi fondi sono particolarmente preziosi in una Regione anziana come la nostra, con bisogni via via crescenti. Eppure, nel 2025 l’assessore Marrone ha dirottato 300.000 euro, di competenza degli interventi per gli anziani, su Assoarma e Fondazione Circolo dei Lettori (200.000 euro ad Assoarma e 100.000 al Circolo dei Lettori) per la celebrazione del centenario dell’istituzione del “Parco della Rimembranza” di Torino. Un provvedimento che ha a che vedere con le politiche culturali e non con le politiche sociali per gli anziani di competenza di Marrone".

"In questi anni - concludono Canalis e Rossi - ci sono stati ritardi nell’erogazione, distrazioni di fondi e scarsa concertazione. Dal nuovo piano ci saremmo aspettati una correzione di rotta. Più risorse e una seria co-programmazione con i soggetti attuatori. I soggetti auditi hanno chiesto anche una maggiore trasparenza nell’assegnazione dei punteggi sui progetti e una minore rigidità burocratica sulle attività di promozione dell’attività fisica rivolte agli anziani, considerando che non in tutta la Regione è possibile realizzare le palestre della salute, che richiedono figure professionali con requisiti stringenti. Presenteremo emendamenti per la discussione in aula".