La Caddese protagonista al Trofeo Vanoni con cinque staffette a Morbegno

Un'ottima prestazione corale e piazzamenti di prestigio per l'Asd Caddese al classico Trofeo Vanoni di Morbegno (Sondrio), appuntamento monumento della corsa in montagna nazionale e internazionale. Il sodalizio ossolano si è presentato ai nastri di partenza con una folta delegazione composta da ben quattro staffette maschili e una formazione femminile, confermando solidità e spirito di squadra.

A guidare i risultati della spedizione è stata la formazione Caddese A, composta dal terzetto Moglia, Borgotti e Menegaz. I tre atleti hanno firmato una gara di alto profilo tecnico completando il percorso con il crono finale di 1:43:01, tempo che è valso un eccellente 19° posto assoluto nella classifica generale a ridosso dei migliori interpreti della disciplina.

In campo femminile, prova di grande determinazione per il duo della Caddese formato da Grandi e Allegranza. Le due compagne di squadra hanno fermato il cronometro sul tempo di 55:59, affrontando la competizione a ritmi serrati fin dalle prime battute della frazione d'avvio.

A completare la positiva trasferta valtellinese sono giunti i traguardi tagliati dalle altre formazioni maschili. La squadra B, formata da Piroia, Fadino e Maiolino, ha conquistato l'88° posto assoluto e il 48° di categoria. La formazione C, con Macellaro, Truscello e Beltrami, ha chiuso in 116ª posizione assoluta (31ª di categoria), mentre il terzetto della Caddese D composto da Brizio, Cerutti e Boniforti ha terminato al 133° posto assoluto e al 41° di categoria.