Montagna, Uncem chiede più medici di famiglia e risorse per il 118 e l'elisoccorso

Garantire la presenza dei medici di famiglia, rafforzare il servizio di emergenza e assicurare un'assistenza sanitaria adeguata anche nei territori montani. Sono alcune delle richieste che Uncem ha inserito nel documento di proposte per la Legge di Bilancio 2027, richiamando l'attenzione del Governo sulle difficoltà che interessano le comunità delle aree interne. Secondo l'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, dopo il lavoro la disponibilità dei servizi essenziali rappresenta la condizione fondamentale per mantenere la popolazione nei piccoli centri e favorire l'arrivo di nuovi residenti.

Tra le principali criticità viene indicata la crescente carenza dei medici di medicina generale, un problema che riguarda numerosi comuni montani e che rende sempre più difficile garantire un'assistenza sanitaria di prossimità. UNCEM chiede quindi che gli stanziamenti nazionali destinati alla salute prevedano investimenti specifici per questi territori, favorendo la presenza dei medici di base, delle guardie mediche e delle ambulanze medicalizzate. Particolare attenzione viene riservata anche al sistema di emergenza-urgenza, con la richiesta di sostenere il servizio 118 e l'elisoccorso, compresa l'operatività del volo notturno.

Per le comunità montane, caratterizzate spesso da distanze elevate rispetto agli ospedali e da collegamenti stradali complessi, la tempestività dei soccorsi rappresenta infatti un elemento determinante. L'associazione chiede che queste misure siano coordinate con gli interventi previsti dalla normativa nazionale per lo sviluppo della montagna, individuando risorse capaci di ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure. Il tema assume particolare rilevanza anche nel Verbano Cusio Ossola, dove la copertura dei servizi sanitari nelle vallate e la disponibilità dei medici di famiglia sono da tempo al centro del confronto tra amministrazioni locali, cittadini e sistema sanitario. Per Uncem, investire nella sanità di montagna significa non soltanto tutelare il diritto alla salute, ma anche creare le condizioni per contrastare l'abbandono dei piccoli comuni.