Scuole di montagna, Uncem chiede di fermare gli accorpamenti e salvaguardare i dirigenti scolastici

Fermare la riduzione dei dirigenti scolastici e contrastare gli accorpamenti tra istituti nei territori montani. È una delle proposte presentate da Uncem al Governo e al Parlamento in vista della Legge di Bilancio 2027, con l'obiettivo di tutelare la presenza delle scuole nei piccoli comuni.

L'associazione chiede di introdurre una disposizione che, a partire dall'anno scolastico 2027/2028, consenta l'assegnazione di dirigenti scolastici agli istituti autonomi con meno di 500 alunni, prevedendo una soglia ridotta fino a 300 studenti per le scuole situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Per sostenere questa misura viene proposto uno stanziamento di 40 milioni di euro annui.

Secondo Uncem, la progressiva riduzione delle dirigenze scolastiche e il conseguente accorpamento degli istituti producono effetti particolarmente pesanti nei territori a bassa densità abitativa, dove le scuole rappresentano un presidio fondamentale per le comunità locali.

La concentrazione delle funzioni amministrative e organizzative in istituti sempre più grandi rischia infatti di allontanare i centri decisionali dai piccoli paesi e di rendere più complessa la gestione dei plessi distribuiti nelle vallate.

Nel documento viene richiamato anche l'articolo 44 della Costituzione, che prevede specifici provvedimenti a favore delle aree montane.

L'associazione ritiene necessario evitare sia la chiusura degli istituti autonomi sia il ricorso sistematico alle reggenze, attraverso le quali un unico dirigente scolastico è chiamato a seguire più scuole.

La richiesta si inserisce in una più ampia strategia di tutela dei servizi essenziali nei territori montani. Uncem sottolinea infatti come la presenza della scuola, insieme alla sanità e ai trasporti, costituisca uno degli elementi indispensabili per contrastare lo spopolamento.

Una questione che interessa direttamente anche le comunità alpine del Verbano Cusio Ossola, dove la distribuzione degli istituti su territori estesi e con un numero limitato di studenti rende particolarmente delicato il tema dell'organizzazione scolastica.