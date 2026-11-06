Umidità e infiltrazioni nella casa di montagna: i segnali da non ignorare

Nelle abitazioni di montagna umidità e infiltrazioni possono diventare problemi ricorrenti, soprattutto quando l’edificio presenta muri controterra, locali seminterrati, coperture datate o terrazzi particolarmente esposti.

Pioggia, neve e gelo mettono alla prova materiali e impermeabilizzazioni, mentre una ventilazione insufficiente può favorire condensa e muffa. Il primo passo non è coprire la macchia, ma capire da dove arriva l’acqua e quale fenomeno la sta causando.

Umidità o infiltrazione? Come riconoscere il problema

Non tutte le macchie hanno la stessa origine. La condensa tende a comparire nelle zone fredde e poco ventilate, spesso negli angoli o dietro mobili appoggiati alle pareti. Un’infiltrazione, invece, può essere collegata a pioggia, neve sciolta, guaine deteriorate, giunti non più efficienti o difetti della copertura.

Anche l’umidità di risalita presenta caratteristiche diverse: interessa prevalentemente la parte bassa delle murature e può provocare distacchi dell’intonaco, efflorescenze e aloni persistenti.

Prima di intervenire è quindi importante osservare quando compare il problema, dove si concentra e se cambia in relazione alle condizioni meteorologiche. Una parete che si bagna dopo precipitazioni intense suggerisce una causa diversa rispetto a una superficie che sviluppa muffa durante tutto l’inverno.

L’ Istituto Superiore di Sanità ricorda che ambienti e materiali persistentemente umidi possono favorire la crescita di muffe e che, per risolvere il problema, è necessario intervenire sulle cause dell’umidità e delle infiltrazioni.

Da dove può entrare l’acqua nella casa in montagna

Nelle case di montagna situate su terreni in pendenza, i muri controterra sono uno dei punti da controllare con maggiore attenzione. Una protezione esterna insufficiente, un drenaggio inefficiente o il deterioramento dell’impermeabilizzazione possono consentire all’acqua presente nel terreno di raggiungere la muratura.

Il tetto rappresenta un altro punto critico. Tegole spostate, raccordi deteriorati, scossaline o guaine compromesse possono causare infiltrazioni che diventano visibili anche a distanza dal punto di ingresso dell’acqua.

Balconi e terrazzi richiedono a loro volta controlli periodici. Fughe deteriorate, pendenze insufficienti e sistemi di impermeabilizzazione danneggiati possono favorire il passaggio dell’acqua verso gli ambienti sottostanti.

Anche infissi e davanzali meritano attenzione: sigillature vecchie o punti di raccordo non più efficienti possono lasciare entrare acqua durante piogge accompagnate dal vento.

Come trovare la causa prima di intervenire

Applicare una pittura antimuffa o rifare l’intonaco può migliorare temporaneamente l’aspetto della parete, ma non risolve un’infiltrazione ancora attiva. Lo stesso vale per l’impermeabilizzazione: scegliere il prodotto senza aver individuato l’origine del problema rischia di spostare semplicemente l’umidità in un’altra zona.

Per orientarsi tra casi diversi può essere utile consultare il forum di edilnet.it dove sono raccolte domande e risposte su infiltrazioni, guaine e sistemi di impermeabilizzazione di terrazzi e tetti, in particolare.

Il confronto con esperienze simili può aiutare a formulare domande più precise, ma la diagnosi sul singolo immobile richiede spesso un sopralluogo. Il professionista deve verificare struttura, materiali, esposizione e percorso dell’acqua prima di stabilire quale intervento sia realmente necessario.

Nelle abitazioni di montagna la prevenzione assume ancora più importanza. Controllare periodicamente:

copertura;

grondaie;

terrazzi e locali controterra

permette di individuare piccoli segnali prima che diventino danni estesi.

Macchie, intonaco che si sfoglia, odore persistente di umidità o muffa che ritorna dopo la pulizia sono tutti segnali che meritano attenzione.







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