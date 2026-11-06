Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE : Saturno congiunto al Sole tende a confondere: ciò significa che dovrete far chiarezza, apprezzare chi vi può aiutare e accantonare sia l’impulsività che la permalosità rivalutando amicizie che non potete né dovete permettervi di perdere. Anche la serenità è una cosa seria da difendere a spada tratta lungi da chi vorrebbe sottrarla rompendo ad oltranza. Vi toccherà altresì concludere un affare, effettuare dei lavoretti, variare ciò che mai potrà funzionare. Domenica godereccia.

TORO : Non toccate il cielo con un dito in quanto quel briccone di Marte rende le giornate pesanti implicite incognite su svariati fronti… Vedete pure di limitare strapazzi, contesti stressanti e sborsi eccessivi atti a ripercuotersi sul budget così come tratterete con personaggi capricciosi e zucconi da far ragionare affinché non commettano errori. Probabili, nel week-end, quattro passi per le vie cittadine, centri commerciali o fiere rionali. Amica da contattare. Infreddature.

GEMELLI : Malgrado la fase scarsamente brillante, le paturnie, la stanchezza e l’agitazione, riuscirete a strappare discreti consensi alla beffarda sorte, accaparrandovi attimi di semi tranquillità. L’essenziale è non perdersi d’animo, frequentare soggetti corroboranti e lottare in nome di un qualcosa o qualcuno a cui tenete. Una notiziola scombussolerà, un’altra invece rincuorerà. Verso il week end vi succederanno un paio di fatti strani. Dolori articolari. Visite gradite. Sabato convulso.

CANCRO : Sogni e realtà si amalgameranno ponendovi in uno stato mentale confuso e surreale… Le idee si appanneranno e, se indecisi tra più opzioni, cercherete di prendere tempo, sperando in un appoggio del fato… Inasprimenti per una convocazione, un messaggio, un accordo o il contegno di un personaggio viscido come un’anguilla… Qualche nativo incapperà in disturbi stagionali. Week-end caotico ma simpatico. Stress alle stelle e arrivo di importanti novelle. Ritrovi ruspanti.

LEONE : Tra rompiscatole, barbosi da sopportare, un acciacchino da lenire, un uomo facente arrabbiare e mille pensieri vaganti, avrete i nervetti saltellanti propendendo a dire tutto ciò che pensate mentre, come contropartita, una chiarificazione servirà a ripristinare un rapporto interpersonale. Nel week end prendetevi una pausa consacrandolo ai voi stessi, allo shopping, ai ritrovi, ad una capatina nelle sagre cittadine e anche ad una pizzetta in compagnia. Sorpresa domenicale.

VERGINE : Tenderete a vedere ostacoli anche dove non ce ne sono andando in tilt per niente… Forza e coraggio che entro Natale vedrete un desiderio concretizzarsi oppure tirerete respiri di sollievo riguardo ciò che angustiava. Avete infatti le carte in regola per accedere a guizzi di felicità a patto di ascoltare chi elargisce saggi consigli e non fare di testa vostra. Un paio di notizie vi confonderanno ma nel contempo delle certezze placheranno l’affanno. Acuisti da effettuare e week end da organizzare.

BILANCIA : Con il beneplacito di un Giove positivo questa prima quindicina di novembre sembra riservare dei miglioramenti un po’ su tutti i fronti a patto di non impuntarvi su prese di posizione errate e prendere la vita con un minimo di filosofia. Rammentate inoltre che, impegnandovi, otterrete successi e riconoscimenti. Estrarre un sogno dal cassetto, prima che ammuffisca, e far di tutto per realizzarlo, darà un input incredibile. Combini nel week end. Dimostrazioni di vera amicizia.

SCORPIONE : La seducente Luna, che il 9 novembre si farà nuova nella vostra costellazione, favorirà fermento ed eccitazione, sbalzi umorali, visite, telefonate, acciacchi e incavolature ma anche rivincite individuali …In pubblici ambienti farete conoscenze casuali e singolari così come dovrete sistemare un paio di faccende che seguitavano a preoccupare. Inebriate la dea bendata mettendo al Lotto la data di nascita dell’essere amato. Soggetto da sostenere e compleanno singolare.

SAGITTARIO : Alquanto stressati vorreste starvene in santa pace: invece vi toccherà correre da una parte all’altra, sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Però, su con il morale, perché presto sistemerete una questione o vi riprenderete da un lungo attimo di impasse… Coltivate inoltre un’amicizia, non arrabbiatevi per inezie e se ricevete un invito accettate senza esitazione. Non trascurate la salute e cominciate a gioire per un evento speciale.

CAPRICORNO : Tra alti e bassi la settimana volerà alla faccia di intoppi di comune amministrazione, una marcata fermentazione, un intoppo e degli sbigottimenti fomentati da un contesto assurdo o da un personaggio lunatico. Ritagliate scampoli di spazio per voi, per i trastulli e toglietevi un pallino: servirà ad auto gratificarvi e a potenziare l’ilarità. Uomo da capire nelle intime contraddizioni. Giocate al Lotto gli anni di un amico abbinati al numero 55. Buffo comunicato nel week end.

ACQUARIO : Nei prossimi dì chiunque tratti con voi dovrà usare le pinze eludendo provocazioni, insinuazioni o sarcastiche battutine in quanto, passate le strabuzzanti lune, tornerete ad essere pacifici… Malgrado il sestile di Saturno favorisca dei facili entusiasmi guardatevi dal collocare sul piedistallo un soggetto preposto a deludere. Una sorpresa, un appagante acquisto o una scorpacciata in compagnia invece vi ritempreranno. Scarpinate domenicali. Raffreddori.

PESCI : In punta di stelle incederete verso aspirazioni affievolite dalle altrui scornate riuscendo a strappare al fato privilegi che pianeti bizzosi e tipi altezzosi si allietavano a sottrarre… Un paio di questioni si definiranno, l’insoddisfazione si placherà e la ragione trionferà. Ciononostante subentreranno trambusti, contatti con dottori, supervisori, lavoretti da sbrigare e questioni da chiarire. Novità da figlioli, genitori o anziani signori. Gelosie da femmine arpie. Domenica piccante.

E che le stelle novembrine siano clementi e non birichine…



