Il taglio degli alberi divide i cittadini: tra critiche e valorizzazione delle antiche mura FOTO

La riqualificazione dell'area tra via Monte Grappa e via Bruno Canuto, a Domodossola, sta facendo discutere i cittadini. Al centro del confronto c'è soprattutto il taglio degli alberi che per anni hanno caratterizzato questo tratto della città, lasciando ora maggiormente visibili le antiche mura. Un cambiamento significativo del paesaggio urbano che ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi rimpiange il verde e chi considera positiva la valorizzazione del patrimonio storico.

L'area dopo la rimozione delle piante ha acceso il dibattito sul nuovo aspetto di una zona conosciuta da generazioni di domesi. A suscitare maggiore dispiacere è soprattutto la perdita degli spazi ombreggiati, che rappresentavano un punto di riferimento anche per chi era abituato a fermarsi e trascorrere qualche momento all'aperto.

Tra le critiche emerge la preoccupazione per la scomparsa di alberi presenti da molti anni e per l'impatto visivo delle mura, ora completamente esposte lungo la strada. Alcuni cittadini sottolineano come la vegetazione contribuisse a rendere l'area più accogliente, offrendo riparo dal sole soprattutto durante i mesi estivi.

Non mancano, tuttavia, le opinioni favorevoli all'intervento. La rimozione delle piante ha infatti riportato alla vista un elemento importante del patrimonio storico cittadino, permettendo di apprezzare maggiormente le antiche mura di Domodossola. C'è anche chi invita ad attendere la conclusione dei lavori prima di esprimere un giudizio definitivo, considerando che il progetto prevede ulteriori interventi di sistemazione e nuove piantumazioni.

La trasformazione rientra in un più ampio progetto di riqualificazione che interessa via Bruno Canuto, via Monte Grappa e le antiche mura cittadine. L'investimento complessivo ammonta a 1 milione e 280mila euro, finanziato attraverso risorse comunali e un contributo di Fondazione Cariplo. Gli interventi comprendono il rifacimento delle pavimentazioni e dei sottoservizi, una nuova illuminazione, la valorizzazione delle mura storiche e la sistemazione delle aree verdi.

Sulla rimozione delle piante il sindaco Lucio Pizzi ha spiegato che le scelte sono legate alle caratteristiche del progetto e alle valutazioni della Soprintendenza. Per quanto riguarda la magnolia presente nell'area, era stata presa in considerazione anche la possibilità di un trapianto, soluzione che non si è però rivelata praticabile. Il progetto prevede inoltre nuove piantumazioni.