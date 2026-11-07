Asl Vco, un corso formativo dedicato alle emergenze sanitarie nei territori di montagna

L’Asl Vco organizza un corso formativo dal titolo “La gestione delle emergenze sanitarie nel territorio di montagna dell’Asl Vco”, in programma il 18 novembre dalle 8.30 alle 17.30 nella sala incontri “Saglietti” di Palazzo Beltrami a Omegna. Il corso, diretto dal dottor Domenico Gagliotti, si rivolge a medici, biologi, veterinari, dietisti, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e dell’igiene e sicurezza alimentare.

L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare gli obiettivi e le finalità del piano locale di prevenzione e di evidenziare alcuni aspetti relativi alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare che richiedono un approccio integrato di diverse professionalità impegnate nella gestione della sanità pubblica, con particolare attenzione alla collaborazione nell’ambito della prevenzione.